'Давно уже надо было перейти': на Прикарпатье верующие просят праздновать Рождество 25 декабря после решения прихода о 7 января. Видео

В селе Космач Косовского района Ивано-Франковской области возник конфликт среди прихожан из-за празднования Рождества. Часть общины настаивает на праздновании 25 декабря по новоюлианскому календарю, другие - на традиционном 7 января.

Из-за этого уже несколько лет празднования проходят раздельно: колядуют отдельно, посещают службы по очереди, а некоторые семьи не посещают друг друга во время праздников. Накануне Рождества прихожане обратились к церковной власти с просьбой урегулировать ситуацию и обеспечить доступ к богослужениям для всех. Об этом сообщают "Галка", Общественное.

Споры в Космаче продолжаются уже два года. Год назад священник храма Святых апостолов Петра и Павла пообещал перейти на новый календарь с 1 сентября 2025 года, но обещание так и не выполнил.

Прихожане получили церковные календари на 2026 год, где праздники указаны по старому стилю, что вызвало возмущение среди части общины. Жители села обратились к Владыке с официальной просьбой урегулировать напряженную ситуацию и предоставить письменное подтверждение для проведения богослужений 25 декабря.

Делегация прихожан отправилась в Ивано-Франковск, чтобы встретиться с митрополитом Андреем Абрамчуком. Они хотели получить письменное указание для настоятеля храма отца Василия Кифора о проведении службы по новому календарю.

По словам верующих, владыка дал указание проводить богослужения и 25 декабря, и 7 января, чтобы обеспечить права всех прихожан. После разговора с его секретарем, отцом Богданом Романюком, настоятель храма согласился провести рождественскую службу 25 декабря в 10:00.

Прихожане отмечают, что их стремление праздновать Рождество 25 декабря не означает отказа от традиций.

"Мне горько за эти комментарии, которые пишут о космачанах. Не могу смириться с этой болью, со всем. Ребенок уходит из дома и целует фотографию папы. Приходит – целует и спрашивает: 'Когда папа мой вернется с войны?' А у нас в селе не могут поделить приход. Как государство сказало: 'Празднуем по-новому'. В школе – по-новому праздники. Сельский совет – по-новому. А дома празднуем так. Семьи разделились", – говорит Светлана Гаврилюк

Ее односельчанка Богдана Кнышук добавляет: "Нас там крестили, мы там венчались, мы хотим здесь. И тем более в Украине идет война. Мы не имеем права еще какие-то праздники встречать или мероприятия делать вместе с оккупантом. Мы требуем только провести рождественскую литургию 25 декабря – так, как весь мир цивилизованный. Мы же молимся за Епифания. Как мы можем не выполнять его указания?"

Другая жительница Мария Яремчук рассказывает: "Ни к кому нельзя достучаться. И сказали, что должна быть церковь только по старому календарю и никакого перехода, потому что если мы перейдем на новый – значит, мы католики, мы страшные люди. Не такие, как все. Целый мир перешел, целая Украина, соседние села. Почему мы не можем праздновать по-украински?"

"Пусть себе правят, но мы хотим поочередного богослужения. Пусть нам служат по новому календарю, а кто хочет – по старому. И мы не требуем другого священника. Соглашается этот править – хорошо", – говорит и Анна Палийчук.

Конфликт имеет и социально-политическую окраску. Часть общины, отстаивающая старый календарь, связывается с пророссийскими настроениями. Прихожане отмечают, что в условиях войны невозможно праздновать вместе с "оккупантом" и нарушать единство украинской церкви. Они призывают обеспечить богослужение без препятствий, с соблюдением законности, общественного порядка и уважения между жителями села.

Жители Космача также напоминают об историческом значении своего села.

"Мы отстаиваем украинскую церковь, за которую боролся Романюк и сидел в лагерях. Когда его рукополагали в нашем селе. И он был за Украину, он боролся за Украину, не за москаля. У нас было партизанское село. У нас было УПА. У нас было столько людей в УПА, а теперь обзывают, что мы москальское село", – говорит Мария Яремчук.

Сейчас прихожане ожидают проведения богослужения 25 декабря, но конфликт в селе остается нерешенным. Вопрос перехода на новоюлианский календарь в Космаче остается актуальным.

Ранее стало известно, что в общине на Ивано-Франковщине снова возникла дискуссия относительно даты празднования Рождества. Один из храмов Православной церкви Украины решил остаться на старом календаре, несмотря на общецерковный переход.

В селе Космач на Ивано-Франковщине верующие храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ будут праздновать Рождество 7 января 2026 года. В храме 25 декабря состоится богослужение за Украину, победу и военных, а рождественскую службу проведут 7 января.

В то же время в пяти других храмах Космацкой общины – четырех ПЦУ и одном УГКЦ – Рождество будут праздновать 25 декабря. Ранее депутаты сельского совета рекомендовали всем церквям общины перейти на новоюлианский календарь, однако окончательное решение оставили за религиозными общинами.

