Просто и очень красиво: как сделать органические крашенки на Пасху

Красить яйца на Пасху луковой шелухой – это давняя украинская традиция, которая передается из поколения в поколение. Но ее можно несколько осовременить, добавив к цвету еще и красивый растительный орнамент.

Для этого вам понадобятся органические материалы и немножечко терпения. Пошаговую инструкцию по созданию органических пасхальных яиц опубликовала в Instagram блогер @majasrecipes. Этот метод окрашивания позволяет получить красивые красно-коричневые яйца с уникальными узорами листьев, используя только натуральные ингредиенты и подручные средства.

Для создания пасхальных яиц вам понадобятся:

белые куриные яйца (количество зависит от вашего желания);

шелуха репчатого лука (чем больше положите, тем насыщеннее будет цвет);

разнообразные мелкие листья и травы (петрушка, укроп, кинза, веточки туи, мелкие листочки и т.д.);

вода;

уксус;

соль;

старые капроновые чулки или колготы, нарезанные на кусочки примерно 10-15 см длиной;

большая кастрюля;

шумовка.

Как сделать органические пасхальные яйца с растительным орнаментом.

Шаг 1. Подготовка

Тщательно помойте яйца теплой водой с мылом. Также можно протереть их уксусом, чтобы обезжирить поверхность – это поможет краске лечь ровнее.

Подготовьте листья и травы, помойте их и оставьте слегка влажными. Нарежьте капроновые чулки на кусочки, достаточные, чтобы обернуть яйцо.

В большую кастрюлю положите луковую шелуху и добавьте примерно 1/4 стакана уксуса и столовую ложку соли. Уксус поможет вытянуть цвет из шелухи, а соль – закрепить его на скорлупе.

Шаг 2. Декорирование

Возьмите одно яйцо. Выберите листочек или веточку, которые вам нравятся, и слегка смочите в воде. Аккуратно приложите листочек к яйцу, расправляя его, чтобы он плотно прилегал к скорлупе. Можно использовать один листок побольше или композицию из нескольких мелких.

Осторожно поместите яйцо с листочком в кусочек капронового чулка. Туго натяните капрон, чтобы листик зафиксировался и не сдвинулся, но следите, чтобы не раздавить яйцо.

Затяните капрон, чтобы надежно закрепить листочек и завяжите его на узел или закрепите ниткой, создав плотный мешочек вокруг яйца. Повторите этот процесс для каждого яйца, экспериментируя с различными типами и комбинациями листьев.

Шаг 3. Окрашивание

Положите в кастрюлю с шелухой яйца, залейте их холодной водой. Доведите воду до кипения, уменьшите огонь и варите яйца на медленном огне в течение 10 минут. Затем выключите огонь и оставьте яйца в отваре еще на 30 минут. Впрочем, время выдержки можно и увеличить, если вы хотите получить более глубокую окраску.

Шаг 4. Финальные штрихи

Используя шумовку или дуршлаг, осторожно выньте яйца из отвара и дайте им немного остыть и подсохнуть на воздухе.

Аккуратно снимите мешочки с яиц. Осторожно удалите листья и травы со скорлупы. Вы увидите красивые светлые силуэты растений на насыщенном луковом фоне.

Промойте яйца под проточной прохладной водой, чтобы удалить остатки отвара и листьев. Осторожно промокните их бумажным полотенцем. А чтобы придать пасхальным яйцам красивый блеск, слегка смочите бумажное полотенце или салфетку в растительном масле и осторожно протрите каждое яйцо.

Ваши органические пасхальные яйца с растительным орнаментом готовы. Они станут прекрасным украшением праздничного стола и экологичным подарком для близких.

