Как сделать винтажные яйца на Пасху: результат всех поразит

Если вы хотите, чтобы в этом году ваши декоративные яйца к Пасхе выглядели как настоящий антиквариат или дорогой фарфор, не спешите покупать пищевые красители. Создать великолепный винтажный дизайн можно с помощью бумажных салфеток и декупажного клея.

Этот метод позволяет перенести на скорлупу изображения любой сложности – от нежных цветов до экзотических птиц. Как создать уникальный декор, показала в Instagram блогер Healthylittlepeach. Созданные по этому методу яйца станут настоящим украшением праздничного стола или стильной деталью домашнего интерьера в пасхальные дни.

Что вам понадобится

декоративные или вареные яйца (лучше белые);

бумажные салфетки с красивым винтажным принтом;

клей Mod Podge (или смесь ПВА с водой);

мягкая кисточка и ножницы;

пергаментная бумага для сушки.

Шаг 1: Подготовка салфеток

Возьмите салфетку и осторожно отделите верхний тонкий слой с рисунком от бумажной основы. Для декупажа нам нужен только этот невесомый лист с принтом.

Шаг 2: Вырезание деталей

Вырежьте из салфетки ваши любимые элементы: цветы, птичек, орнаменты и тому подобное. Помните: чем меньше детали, тем легче они будут ложиться на изогнутую поверхность яйца, не образуя лишних морщин.

Шаг 3: Нанесение основы

Нанесите тонкий слой декупажного клея Mod Podge на участок яйца, куда вы планируете приклеить рисунок. Будьте осторожны, чтобы не набрать много – слой покрытия должен быть равномерным.

Если у вас нет клея Mod Podge , вы можете приготовить его самостоятельно, смешав 2 части клея ПВА с 1 частью воды. Тщательно перемешайте их, пока масса не станет абсолютно однородной и похожей на жидкую сметану. Если хотите, чтобы масса имела глянцевый блеск, как настоящая керамика, добавьте в смесь немного глянцевого акрилового лака на водной основе.

Шаг 4: Декорирование

Приложите вырезанный фрагмент салфетки к смазанному участку и осторожно разгладьте его кисточкой от центра к краям. Постепенно оклейте все яйцо выбранными элементами, создавая целостную композицию.

Шаг 5: Закрепление результата

Когда весь декор будет на месте и немножко схватится, покройте все яйцо финишным слоем клея поверх рисунков. Это создаст защитную пленку и придаст легкий блеск.

Шаг 6: Сушка

Выложите готовые яйца на пергаментную бумагу и оставьте их высыхать (желательно на ночь). После полного высыхания клей станет абсолютно прозрачным, а рисунок будет выглядеть как единое целое с поверхностью.

