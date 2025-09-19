Проще, чем котлеты: ленивые бризоли с мясным фаршем за 5 минут

Самое быстрое и простое блюдо из мясного фарша – не котлеты, а легкие бризоли. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественный фарш и вафли.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

фарш 500 г

вафли 50 г

лук 1 шт

соль, перец, специи

яйца 3 шт

молоко 50 мл

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый лук, 2 яйца, специи, перемешайте. Сформируйте бризоли.

2. Обмокните во взбитые яйца, обжарьте с двух сторон до золотистости.

Подавайте горячими!

