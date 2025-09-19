Видео дня
Проще, чем котлеты: ленивые бризоли с мясным фаршем за 5 минут
Самое быстрое и простое блюдо из мясного фарша – не котлеты, а легкие бризоли. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественный фарш и вафли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- вафли 50 г
- лук 1 шт
- соль, перец, специи
- яйца 3 шт
- молоко 50 мл
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте тертый лук, 2 яйца, специи, перемешайте. Сформируйте бризоли.
2. Обмокните во взбитые яйца, обжарьте с двух сторон до золотистости.
Подавайте горячими!
