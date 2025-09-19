УкраїнськаУКР
Проще, чем котлеты: ленивые бризоли с мясным фаршем за 5 минут

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Самое быстрое и простое блюдо из мясного фарша – не котлеты, а легкие бризоли. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь выбрать качественный фарш и вафли.

Ленивые бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся 10 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • фарш 500 г
  • вафли 50 г
  • лук 1 шт
  • соль, перец, специи
  • яйца 3 шт
  • молоко 50 мл
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый лук, 2 яйца, специи, перемешайте. Сформируйте бризоли.

Приготовление блюда

2. Обмокните во взбитые яйца, обжарьте с двух сторон до золотистости.

Сколько жарить бризоли

Подавайте горячими!

Готовые бризоли

