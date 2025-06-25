'Прощайте. Слава Украине!': два года назад в оккупированном Бердянске трагически погибли украинские подростки-партизаны Оганнисян и Ханганов. Видео

Прошло уже два года с момента трагической гибели Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, подростков из оккупированного Бердянска, которых захватчики пытались осудить за откровенную проукраинскую позицию. А ребята не только не дали устроить показательный суд, но и убили двух врагов - одного оккупанта и еще одного коллаборациониста.

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Помнят Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова не только в Бердянске. Ребята стали символами сопротивления всего Юга. Неудивительно, что даже в Запорожье в их честь назвали улицу.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске вновь раздавались звуки стрельбы. Как выяснилось, двое подростков героически ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта, а сразу после этого патриотов Украины убили россияне.

Уже вечером 24 июня того года украинские источники распространили видео, которое записал Тигран. Где и когда была сделана запись, неизвестно. Кому было отправлено видеосообщение и кто его опубликовал, также неизвестно.

В коротком видео шестнадцатилетний юноша с автоматом в руках сидит на полу в каком-то помещении, а на его пальцах есть следы крови.

"Двух точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", - говорит он и сжимает кулак в тактической перчатке, в ему отвечают "Героям слава".

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов - украинские дети-герои, и поэтому российские оккупационные власти Бердянска тайно похоронили их только через год после убийства.

В конце сентября 2022 года оккупанты похитили Тиграна, который тогда жил с бабушкой, держали в оккупированном полицейском участке, но скрывали место его пребывания от бабушки. Тиграна удерживали в течение пяти дней, а вместо допросов россияне пытали подростка электротоком, вывозили в поле и имитировали расстрел.

Как он потом рассказывал, захватчики заставляли его сказать, что парень работает на СБУ.

5 октября 2022-го парня внезапно отпустили, но с тех пор оккупанты начали регулярно "допрашивать" Тиграна и Никиту, а в их домах устраивали обыски. Теперь от пары требовали записать видео, что они совершили диверсию на железнодорожных путях.

Именно такое дело им начала "шить" оккупационная власть.

В начале апреля 2023-го Тиграна и Никиту захватчики вывозили из Украины в российский Ростов-на-Дону - для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. А в мае, после десяти месяцев преследований несовершеннолетние получили подозрения.

Россияне обвинили детей в "нарушении" статьи, которая предусматривает от 10 до 20 лет заключения, и дело готовили в российский суд.

15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова и выпустить их на подконтрольную Украине территорию. Отдельно Европа обратилась к ответственной за защиту детей в зонах конфликтов спецпредставительнице ООН Вирджинии Гамбы с призывом провести расследование этого случая.

24 июня 2023 года, в день гибели Тиграна и Никиты, ребята отмечались в оккупационной полиции. За несколько часов до гибели подростков к Тиграну приехал российский "следователь". Тигран, который за полчаса до гибели разговаривал со своей матерью по телефону, сказал, что "следователь" заставлял его какой-то документ написать, а парень отказался.

А уже через час оккупационные "власти" Бердянска сообщили о якобы нападении на "правоохранителей", и о том, что "нападавшие-террористы были блокированы и уничтожены". Правоохранители позже отмечали, что двое несовершеннолетних украинских школьников были убиты выстрелами снайперов.