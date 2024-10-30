Прогулка у границы Украины едва не закончилась встречей с хищником: в ГПСУ показали кадры из фотоловушки и предупредили об опасности
В среду, 30 октября, пограничники обнародовали кадры из фотоловушки. Они предупредили об опасности и отметили, что одна из прогулок у границы Украины едва не закончилась встречей с хищником.
Об этом сообщили в ГПСУ. В частности, у границы, во Львовской области женщина чудом разминулась с медведем.
"На фото один и тот же участок - "на патрулирование" вышел медведь, за ним, с разницей в 4 минуты - местная жительница", – говорится в сообщении.
К счастью, с местной жительницей не случилось беды. После получения данных с фотоловушки, пограничники сразу обнаружили женщину и предупредили об опасности.
"Будьте осторожны и помните, что самостоятельные прогулки вблизи границы опасны, ведь, кроме медведей, в лесах живут и другие хищные звери", – отметили украинские пограничники.
Ранее сообщалось, что на границе с Молдовой, в пункте пропуска "Россошани-Бричень" 2 ноября не будут проводить таможенный контроль граждан и транспорта. Дело в том, что в это время там не будет света в связи с работами по отладке сетей электроснабжения.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.
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