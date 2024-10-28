Украинцам усложнят пересечение границы с Молдовой: какой пункт пропуска приостановит работу

На границе с Молдовой, в пункте пропуска "Росошаны-Бричень" 2 ноября не будут проводить таможенный контроль граждан и транспорта. Дело в том, что в это время там будет отсутствовать свет в связи с работами по налаживанию сетей электроснабжения.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе (ГТС). Там отметили: ориентировочно таможенный контроль граждан и таможенное оформление транспортных средств будут приостановлены с 09:00 до 21:00.

"По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, 2 ноября временно будет отсутствовать электроснабжение в пункте пропуска "Россошаны-Бричень" на украинско-молдавской границе из-за работ по налаживанию сетей электроснабжения. ... Просим учесть данную информацию при планировании пересечения границы", – говорится в сообщении.

В то же время, напомним, на пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" (граница с Молдовой) продлили срок проведения ремонтных работ. Что может привести к ограничению движения транспорта через мост.

"В рамках международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" продлен срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток. Во время ремонта может быть частично ограничено движение транспорта через пограничный мост. Просим граждан и перевозчиков учесть данную информацию при планировании пересечения границы в этом направлении", – сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС) 21 октября. Таким образом, ориентировочно, ремонтные работы должны закончиться 4 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

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