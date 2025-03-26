Проекту 'Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу' исполнилось 7 лет

Около 5% детей в Украине имеют недостатки слуха. Фонд Рината Ахметова с самого начала основания поддерживал мальчиков и девочек с нарушениями слуха. 26 марта 2018 года это направление помощи выделилось в проект "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". В его рамках малыши до 7 лет получают сверхсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под ее индивидуальные потребности.

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Причины, по которым дети сталкиваются с недостатками слуха – разные, от генетической предрасположенности к осложнению простуд. Война расширила стандартный перечень акустическими травмами и стрессом.

"Наш ребенок родился здоровым, но на фоне полномасштабной войны начал много болеть. Со временем мы заметили, что она плохо слышит", – говорит Виктория, мама 6-летней Кати из Харькова. Такими словами начинают свой рассказ многие родители.

Врачи отмечают, что какая бы ситуация ни предшествовала снижению слуха ребенка, его близким нужно действовать немедленно.

"Крайне важно, чтобы ребенок начинал носить слуховые аппараты еще в маленьком возрасте. Благодаря этому у нее выравнивается речь и она скорее вовлекается в социум", – объясняет Ирина Банник, слухопротезистка "Центра слуха".

Каждый современный аппарат – с искусственным интеллектом и настраивается индивидуально. Дети, которые впервые слышат шорох листьев или голоса города, не сдерживают эмоций – как и их родители. "Мы плакали... Наш ребенок услышал звуки! Это очень большая радость!", – признается Ольга Николаевна, бабушка Дарьи из Харьковщины. Внучка плохо слышала с детства, а после пережитой оккупации Харьковщины и трагической гибели папы ее слух стал еще хуже.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0800509001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.

В рамках программы "Ринат Ахметов - Детям!" разностороннюю поддержку получили около 6 млн детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.