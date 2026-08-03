Продукт из холодильника может увеличить урожай помидоров: как подкормить

Йогурт вряд ли приходит на ум в качестве средства для ухода за огородом. Однако этот обычный продукт из холодильника может оказаться полезным для помидоров.

Видео дня

Как объясняют основатель компании Rocky Mountain BioAg, специализирующейся на удобрениях и почвенных добавках, Брендон Т. Кейл и фермер, совладелец Maine Hill Farm Эрик Ниусма, правильное использование йогурта помогает поддерживать полезные микроорганизмы в почве. Это также может снижать риск грибковых заболеваний и обеспечивать растения некоторыми необходимыми веществами.

Чем йогурт полезен для помидоров

По словам Брендона Т. Кейла, йогурт не стоит считать удобрением в привычном понимании. Он действует скорее как пробиотик для почвы.

Полезные бактерии, содержащиеся в йогурте, участвуют в разложении органических веществ в почве и помогают сделать некоторые питательные элементы, в частности фосфор, более доступными для корней растений.

Йогурт также является источником кальция. Этот элемент необходим для формирования прочных клеточных стенок растения и помогает снизить риск появления верхушечной гнили плодов.

Кроме того, увеличение количества полезных микроорганизмов в прикорневой зоне может сдерживать развитие вредных почвенных патогенов.

Какой йогурт подходит

Для подкормки нельзя использовать любой йогурт. Кейл советует выбирать только натуральный продукт без ароматизаторов, фруктовых наполнителей и сахара, но с живыми активными культурами. Подойдет как обычный, так и греческий йогурт.

Продукты с добавлением сахара использовать не стоит. Они могут привлекать вредителей, способствовать появлению нежелательных грибков и плесени, а также нарушать естественный баланс микроорганизмов в почве.

Как подкормить помидоры йогуртом

Перед использованием такого средства Эрик Ниусма советует по возможности проверить состав почвы. Дополнительный кальций, фосфор или микроорганизмы нужны не всегда, а их избыток может нарушить баланс питательных веществ.

Йогурт обязательно нужно разбавлять водой. Неразбавленный продукт не следует выливать непосредственно под растения: густая молочная масса может ухудшать доступ кислорода к почве, закисать и привлекать мух.

Эксперт рекомендует развести 1–2 столовые ложки натурального йогурта примерно в 3,8 литрах воды. Желательно использовать фильтрованную или нехлорированную воду. Полученным раствором поливают почву вокруг растения.

Когда лучше проводить подкормку

Раствор лучше всего использовать рано утром или вечером. По словам Кейла, сильное полуденное солнце и ультрафиолет могут уничтожить часть полезных бактерий ещё до того, как они попадут в почву.

После полива землю вокруг помидоров можно слегка замульчировать, чтобы она дольше оставалась прохладной и влажной.

Каких ошибок следует избегать

Слишком часто использовать йогуртовый раствор не стоит. Избыток может сделать почву слишком кислой и ухудшить поступление кислорода к корням. Эксперт советует сначала провести одну подкормку и понаблюдать за растениями. При необходимости процедуру можно повторять примерно раз в две-четыре недели.

Не стоит также готовить большое количество раствора впрок. Лучше всего использовать его в течение 24–48 часов. Позже смесь может испортиться и потерять свои полезные свойства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стоит сделать с морковью и свеклой на огороде в августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.