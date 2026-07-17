Что стоит сделать с морковью и свеклой на огороде в августе: ценный совет

В августе морковь и свекла нуждаются в заключительной подкормке, которая поможет корнеплодам лучше налиться, стать слаще и дольше храниться после сбора. В этот период важно не давать растениям азот, а сделать акцент на фосфоре, калии и боре.

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Вторая половина лета – важное время для огородников. Урожай уже активно созревает, но моркови и свекле еще можно помочь сформировать более крупные и качественные корнеплоды к осени. OBOZ.UA рассказывает об эффективной подкормке.

Чем нельзя подкармливать морковь и свеклу в августе

Во второй половине лета морковь и свеклу не стоит удобрять средствами, содержащими азот. Это касается как органических настоев, так и минеральных азотных удобрений.

Избыток азота может негативно повлиять на качество урожая. Корнеплоды накапливают нитраты, становятся менее вкусными, могут приобретать горьковатый привкус. У свеклы из-за этого иногда появляются белые кольца, а сам урожай хуже хранится.

Для чего нужна древесная зола

В августе морковь и свеклу лучше подкормить фосфорно-калийным удобрением. Для этого хорошо подходит древесная зола, ведь она содержит калий, фосфор и комплекс микроэлементов, необходимых растениям для нормального развития.

Золу можно вносить в сухом виде. Ее рассыпают между рядами из расчёта один стакан на квадратный метр. После полива питательные вещества постепенно будут попадать в почву.

Также можно приготовить настой. Для этого один стакан древесной золы размешивают в ведре воды, оставляют на сутки, а затем поливают растения под корень.

Как использовать борную кислоту

Вторую подкормку можно провести по листьям. Для этого используют борную кислоту.

Бор – важный микроэлемент для корнеплодных культур. Он влияет на урожайность, помогает моркови и свекле активнее наращивать корнеплоды, способствует накоплению сахаров и витаминов, а также улучшает лежкость урожая.

Борную кислоту можно купить в аптеке или садовом магазине. Для приготовления одного ведра раствора достаточно одной чайной ложки борной кислоты, или примерно 10 граммов.

Сначала её нужно растворить в стакане горячей воды, так как в холодной воде белые кристаллы растворяются плохо. После этого раствор добавляют в 10 литров воды и используют для опрыскивания растений.

Когда лучше опрыскивать морковь и свеклу

Внекорневую подкормку моркови и свеклы лучше проводить рано утром или вечером. В жаркое солнечное время этого делать не стоит, ведь капли воды на листьях могут вызвать ожоги.

Такая августовская подкормка поможет растениям завершить сезон более сильными, а корнеплодам – стать крупнее, слаще и более пригодными для длительного хранения.

OBOZ.UA предлагает простые и доступные способы увеличить урожай огурцов на даче.

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