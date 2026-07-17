Что стоит сделать с морковью и свеклой на огороде в августе: ценный совет
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В августе морковь и свекла нуждаются в заключительной подкормке, которая поможет корнеплодам лучше налиться, стать слаще и дольше храниться после сбора. В этот период важно не давать растениям азот, а сделать акцент на фосфоре, калии и боре.
Вторая половина лета – важное время для огородников. Урожай уже активно созревает, но моркови и свекле еще можно помочь сформировать более крупные и качественные корнеплоды к осени. OBOZ.UA рассказывает об эффективной подкормке.
Чем нельзя подкармливать морковь и свеклу в августе
Во второй половине лета морковь и свеклу не стоит удобрять средствами, содержащими азот. Это касается как органических настоев, так и минеральных азотных удобрений.
Избыток азота может негативно повлиять на качество урожая. Корнеплоды накапливают нитраты, становятся менее вкусными, могут приобретать горьковатый привкус. У свеклы из-за этого иногда появляются белые кольца, а сам урожай хуже хранится.
Для чего нужна древесная зола
В августе морковь и свеклу лучше подкормить фосфорно-калийным удобрением. Для этого хорошо подходит древесная зола, ведь она содержит калий, фосфор и комплекс микроэлементов, необходимых растениям для нормального развития.
Золу можно вносить в сухом виде. Ее рассыпают между рядами из расчёта один стакан на квадратный метр. После полива питательные вещества постепенно будут попадать в почву.
Также можно приготовить настой. Для этого один стакан древесной золы размешивают в ведре воды, оставляют на сутки, а затем поливают растения под корень.
Как использовать борную кислоту
Вторую подкормку можно провести по листьям. Для этого используют борную кислоту.
Бор – важный микроэлемент для корнеплодных культур. Он влияет на урожайность, помогает моркови и свекле активнее наращивать корнеплоды, способствует накоплению сахаров и витаминов, а также улучшает лежкость урожая.
Борную кислоту можно купить в аптеке или садовом магазине. Для приготовления одного ведра раствора достаточно одной чайной ложки борной кислоты, или примерно 10 граммов.
Сначала её нужно растворить в стакане горячей воды, так как в холодной воде белые кристаллы растворяются плохо. После этого раствор добавляют в 10 литров воды и используют для опрыскивания растений.
Когда лучше опрыскивать морковь и свеклу
Внекорневую подкормку моркови и свеклы лучше проводить рано утром или вечером. В жаркое солнечное время этого делать не стоит, ведь капли воды на листьях могут вызвать ожоги.
Такая августовская подкормка поможет растениям завершить сезон более сильными, а корнеплодам – стать крупнее, слаще и более пригодными для длительного хранения.
OBOZ.UA предлагает простые и доступные способы увеличить урожай огурцов на даче.
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