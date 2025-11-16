Продолжительность БОВП – 51 день: в Минобороны объяснили, как меняется базовая подготовка. Видео

Продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки в Украине, по состоянию на ноябрь, это 51 день. Из них 42 отведено на практические и теоретические занятия, семь – выходные и еще двое суток – на решение административных вопросов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые непосредственно занимаются подготовкой новобранцев, рассказали о нюансах БОВП. Пресс-служба Министерства обороны на своем YouTube-канале опубликовала интервью с:

Алексеем Павловским , представителем учебного центра Сил беспилотных систем;

, представителем учебного центра Сил беспилотных систем; Сергеем Люлькой, младшим лейтенантом, представителем школы разведчиков учебного центра Десантно-штурмовых войск.

Они ответили на основные вопросы о стрельбах, противодействии БПЛА, денежном обеспечении курсантов и о том, что является основным во время обучения.

Огневая подготовка и тактические "игры"

Каждый боец проходит 70-часовой курс практических стрельб, это примерно 14 дней.

Павловский отметил, что 30-40 часов курсант занимается непосредственно стрельбами, практической отработкой оружия. "Он получает оружие без боевых патронов, его обучают опытные инструкторы. После получения патронов нужно выполнить 33 подготовительных упражнения", – уточнил он.

Общее количество патронов для каждого – почти 1000 (по нормативу 936). Также стоит заметить, что есть стрельбы дневные и ночные.

"Я считаю, этого более чем достаточно, чтобы научиться именно владеть оружием", – сказал военнослужащий СБС.

"Обязательно используются и лазерные системы, которые называются лазертаги. Их используют в тактических учениях, когда перемещаются люди, работают в составе отделений или от обороны, или от наступления", – добавил Люлька.

Лазертаг – это штатное оружие, которое имеет на себе дополнительные крепления для лазерного блока (последний выпускает луч). На спусковой крючок ставится кнопка, поэтому незаряженное оружие во время "выстрела" взаимодействует со специальными приемниками на другом человеке, условной "цели". Курсанты тренируются в специальных дополнительных жилетах, где расположены датчики-приемники лазеров, они же есть и на других частях тела, в частности на шлеме.

"На тебе есть такой дополнительный ремешок – как часы, – и в нем есть минимальный вольтаж – чтобы ты понимал, что по тебе попали. Попадает луч, эти "часы" бьют легонько током, система начинает пищать – ты поражен", – объяснил воин.

Далее инструктор определяет тип поражения. Если лицо условно "трехсотое", то есть только ранено, в тренировки включаются уже основы тактической медицины. То есть отрабатывается все в комплексе.

"И так же используем страйкбол, обязательно. Перед тем как зайти, например, зачистить ту же траншею, отработать штурм траншеи в составе отделения и тому подобное, сначала мы прорабатываем это все холостыми, и так же работаем по мишеням со страйкболом, без боевых патронов. Уже когда они наработали определенный навык, тогда мы уже включаем непосредственно боевое оружие, патроны и работаем по-боевому", – отметил Люлька, добавив, что игра происходит так же как от наступления, так и от обороны.

Основной навык – маскировка

Павловский подчеркнул, что первое, чему обучают, – это маскировка.

"Военнослужащие должны рыть окопы, а прежде чем их рыть – надо их замаскировать. Этому мы обучаем: как закрыть свои позиции, чтобы в вас не влетело в первую же секунду", – заявил он.

"И еще есть такие тактические отработки даже на психологию, называются "карусель", где за курсантами летают FPV-дроны. Военнослужащие учатся им противодействовать, бежать, маневрировать, прятаться от сбросов и так далее", – добавил представитель учебного центра Сил беспилотных систем.

Физическая форма бойца

На БОВП есть утренняя зарядка, и люди с первого дня начинают ходить в своей броне. Когда есть дальние переходы – вес снаряжения постепенно увеличивается (чаще всего – добавляется вода в рюкзак).

"Потому что выносливость в Вооруженных силах – это главное. Не мышцы нужны, а именно физическая выносливость, надо очень много бегать, очень много ходить. Война меняется, и сейчас все на ногах почти. Даже дронщики работают на ногах", – отметил боец СБС.

Люлька, представитель ДШВ, добавил, что у них на втором и третьем циклах подготовки у каждого курсанта уже есть минимум четыре-пять бутылок воды дополнительно в рюкзаках. Также отрабатывается эвакуация раненых, для этого прокладываются реалистичные маршруты, что тоже тренирует выносливость и умение перемещаться с дополнительной нагрузкой.

Чем отличается подготовка в разных родах войск

Павловский указал, что общая подготовка одинакова почти везде. "Возможно, где-то немного тяжелее, а где-то немного проще. У нас есть просто именно профессиональная подготовка, отделенная БОВП именно для Сил беспилотных систем. Там у нас есть включение обучения направлению дронов", – сказал он.

На этих специализированных занятиях курсант может попробовать себя на разных направлениях: FPV-дроны, Mavic, все базовое, симуляторы, отработка сбросов. "И сейчас даже в программы ввели даже отработку НРК", – добавил воин.

Он подчеркнул, что тактика, стрельба, такмед, "инженерка", – все остается. Но акцент у будущих операторов дронов будет больше на том, что в дальнейшем понадобится именно в СБС.

Люлька, который занимается БОВП с бойцами ДШВ, добавил: "Принцип работы такой же, как и у наших коллег". Но они начинают учиться работе с БПЛА, а десантники – как противодействовать этим БПЛА.

"Подготовка более тактическая, о том, что люди будут делать непосредственно в поле, как зайти на позицию, как ее удержать. Штурм, оборона, маневры и тому подобное. Это наша специфика работы", – отметил воин. По его словам, противодействие беспилотникам внедряется большими темпами.

Денежное обеспечение

Военнослужащие получают деньги с первого дня на службе.

"Если они, например, подписали контракт с бригадой, то как только они попали в бригаду и еще даже не прошли БОВП, то есть просто ожидают, они получают свое штатное обеспечение, если не ошибаюсь, 20 100 гривен. Это базовый минимум, который получают наши военнослужащие в звании рекрут и должности курсант. Они проходят БОВП, получают свою первую должность, возможно, какое-то звание, и уже повышенное обеспечение, денежную ставку", – сообщил Павловский.

