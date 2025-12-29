Пожалуйста, сделайте репосты, это же нетрудно?

Люди, я понимаю, что новогодние праздники, но нашим бойцам крайне нужна помощь!

Тривають важкі бої і вдарили морози.

На дуже важкому купʼянському напрямку мінусова температура, вночі дуже холодно, хлопці кажуть, що відчувають як -20.

Просять грілки для рук, ніг та тіла.

Чем більше зберемо, тим більше купимо.

На позиціях дуже холодно та трапляються відмороження кінцівок.

Купила 500 грілок, все відправили на фронт разом з зарядними станціями.

Та дуже потрібні зарядні станції Екофло.

Дві станції – 52700 грн.

Замовлень просто капець, кожного дня прохання про допомогу, дуже прошу люди, приєднуйтесь!

Кожна гривня – величезна допомога.

5-20-100 грн, хто як може.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253