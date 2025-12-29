Блог | Продолжаются тяжелые бои и ударили морозы: военные просят грелки и зарядные станции
Пожалуйста, сделайте репосты, это же нетрудно?
Люди, я понимаю, что новогодние праздники, но нашим бойцам крайне нужна помощь!
Тривають важкі бої і вдарили морози.
На дуже важкому купʼянському напрямку мінусова температура, вночі дуже холодно, хлопці кажуть, що відчувають як -20.
Просять грілки для рук, ніг та тіла.
Чем більше зберемо, тим більше купимо.
На позиціях дуже холодно та трапляються відмороження кінцівок.
Купила 500 грілок, все відправили на фронт разом з зарядними станціями.
Та дуже потрібні зарядні станції Екофло.
Дві станції – 52700 грн.
Замовлень просто капець, кожного дня прохання про допомогу, дуже прошу люди, приєднуйтесь!
Кожна гривня – величезна допомога.
5-20-100 грн, хто як може.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки:
5375 4112 0025 4253