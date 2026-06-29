Кто может рассчитывать на автоматическое продление отсрочки: все категории
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В большинстве случаев отсрочка от мобилизации продлевается автоматически. Для этого не нужно повторно обращаться в ЦНАП или подавать заявления.
Главное, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе, а необходимые сведения подтверждались государственными реестрами. В каких случаях отсрочка продлевается автоматически, а когда все же нужно обратиться с документами в Центр предоставления административных услуг, рассказывает OBOZ.UA.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных имеет отсрочку от мобилизации. В большинстве случаев она продлевается автоматически, то есть для этого не нужно никуда обращаться.
Кто получит автоматическое продление отсрочки
- родители троих и более детей;
- люди с инвалидностью;
- те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью I или II группы;
- военнослужащие, освобожденные из плена;
- временно негодные к службе;
- студенты, аспиранты;
- жены и мужья военнослужащих с ребенком;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- опекуны лица, признанного недееспособным;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- работники высших учебных заведений и профессионально-технических училищ;
- те, у кого есть родственники или отец или мать супруги с инвалидностью I или II группы;
- лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;
- те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью III группы;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- учителя школ;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- те, кто подписал годичный контракт в возрасте 18–25 лет, по окончании контракта;
- люди, ухаживающие за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;
- те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;
По каким причинам отсрочка не продлилась автоматически
Отсрочка может не продлиться автоматически, если основание для неё не относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление. Также это может произойти в том случае, если в государственных реестрах отсутствуют или неактуальны сведения.
В таком случае необходимо с документами обратиться в Центр предоставления административных услуг, чтобы продлить отсрочку.
Проверить статус своей отсрочки можно в приложении "Резерв+". После того как отсрочка автоматически продлится, человек получит соответствующее уведомление, в котором также будет указан новый срок действия отсрочки.
Кто может получить отсрочку от призыва
Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через "Резерв+" или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.
Основные категориилиц ,имеющих право на отсрочку во время мобилизации:
- лица с инвалидностью;
- лица, занятые постоянным уходом за больной супругой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);
- лица, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- работники, закрепленные за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями;
- лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому инвалидность не установлена;
- лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет;
- лица, имеющие супругу (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;
- опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;
- работники военного управления;
- студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);
- научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.).
Ранее OBOZ.UA писал о том, как сняться с розыска ТЦК через приложение "Резерв+". В некоторых случаях отменить такой статус можно удаленно через приложение "Резерв+". В то же время отдельным военнообязанным для снятия с розыска придется лично обратиться в ТЦК.
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