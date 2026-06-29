Кто может рассчитывать на автоматическое продление отсрочки: все категории

В большинстве случаев отсрочка от мобилизации продлевается автоматически. Для этого не нужно повторно обращаться в ЦНАП или подавать заявления.

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Главное, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе, а необходимые сведения подтверждались государственными реестрами. В каких случаях отсрочка продлевается автоматически, а когда все же нужно обратиться с документами в Центр предоставления административных услуг, рассказывает OBOZ.UA.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных имеет отсрочку от мобилизации. В большинстве случаев она продлевается автоматически, то есть для этого не нужно никуда обращаться.

Кто получит автоматическое продление отсрочки

родители троих и более детей;

люди с инвалидностью;

те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью I или II группы;

военнослужащие, освобожденные из плена;

временно негодные к службе;

студенты, аспиранты;

жены и мужья военнослужащих с ребенком;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны лица, признанного недееспособным;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

работники высших учебных заведений и профессионально-технических училищ;

те, у кого есть родственники или отец или мать супруги с инвалидностью I или II группы;

лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;

те, у кого есть супруга (супруг) с инвалидностью III группы;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

учителя школ;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

те, кто подписал годичный контракт в возрасте 18–25 лет, по окончании контракта;

люди, ухаживающие за родственником 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;

те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;

По каким причинам отсрочка не продлилась автоматически

Отсрочка может не продлиться автоматически, если основание для неё не относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление. Также это может произойти в том случае, если в государственных реестрах отсутствуют или неактуальны сведения.

В таком случае необходимо с документами обратиться в Центр предоставления административных услуг, чтобы продлить отсрочку.

Проверить статус своей отсрочки можно в приложении "Резерв+". После того как отсрочка автоматически продлится, человек получит соответствующее уведомление, в котором также будет указан новый срок действия отсрочки.

Кто может получить отсрочку от призыва

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется любому военнообязанному, подтвердившему основание для отсрочки. Оформить её можно онлайн через "Резерв+" или путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категориилиц ,имеющих право на отсрочку во время мобилизации:

лица с инвалидностью;

лица, занятые постоянным уходом за больной супругой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

работники, закрепленные за государственными органами, предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому инвалидность не установлена;

лица, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие супругу (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т. п.).

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сняться с розыска ТЦК через приложение "Резерв+". В некоторых случаях отменить такой статус можно удаленно через приложение "Резерв+". В то же время отдельным военнообязанным для снятия с розыска придется лично обратиться в ТЦК.

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