Привязывали людей наручниками к лестнице: чиновникам Ужгородского ТЦК сообщили о подозрениях. Видео

Правоохранители сообщили о подозрениях нескольким работникам Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки после выявления фактов незаконного лишения свободы и пыток военнообязанных. По данным следствия, людей незаконно удерживали и применяли к ним физическое насилие.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и обнародовал соответствующее видео. В Офисе Генпрокурора раскрыли детали следствия.

Работников ТЦК подозревают в незаконном удержании людей и пытках

Лубинец сообщил, что нарушения были выявлены во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, после чего собранные материалы передали в правоохранительные органы.

4 июня 2026 года исполняющему обязанности начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы военного учета объявили подозрения в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы.

Кроме того, отдельное подозрение получил инструктор территориального центра комплектования. Ему инкриминируют пытки военнообязанного.

По словам омбудсмена, речь идет о фактах незаконного удержания граждан. Также задокументирован факт пыток одного из военнообязанных.

"По данным следствия, инструктор применил к мужчине физическое насилие, после чего его приковали наручниками к лестнице и оставили до утра следующего дня", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, в течение февраля-апреля 2026 года в помещении временного мобилизационного пункта без законных оснований удерживали 21 военнообязанного, несмотря на то, что их призыв был отменен после отказа воинских частей принять их на службу. Однако людей не отпускали из пункта сбора и удерживали до 48 суток.

"В рамках расследования прокуроры и следователи проверили обстоятельства, допросили потерпевших и свидетелей, изъяли и проанализировали служебную документацию, материалы служебных проверок и записи с нагрудных видеорегистраторов полиции", – рассказали в прокуратуре.

Все фигуранты дела задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуроры подали ходатайство в суд о содержании подозреваемых под стражей.

Продолжается установление других возможных потерпевших и причастных лиц.

Омбудсман инициировал дополнительные проверки

Лубинец отметил, что его представитель Андрей Крючков под руководством офиса омбудсмена также инициировал проверку в отношении должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП, которые могли знать о нарушениях, но не приняли мер для их прекращения.

Отдельно будут проверены действия комиссии оперативного командования "Запад", которая проводила служебное расследование, однако, по словам омбудсмена, не отразила выявленные нарушения в своих выводах.

Лубинец отметил, что расследование стало возможным благодаря сотрудничеству со Специализированной прокуратурой в сфере обороны и подчеркнул необходимость неотвратимого наказания для всех причастных.

"Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех – независимо от должности, звания или статуса", – заявил он.

Омбудсман также подчеркнул, чтотерриториальные центры комплектования не могут действовать вне закона даже в условиях военного положения.

"РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. Даже во время войны государство или держится на законе – или теряет доверие тех, кого оно защищает", – подчеркнул Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгородском районном ТЦК и СП обнаружили многочисленные нарушения. Речь идет о случаях длительного содержания людей без оснований, ненадлежащие условия пребывания и игнорирование состояния здоровья граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в этом ТЦК людей удерживали неделями. Некоторые граждане провели в учреждении 21, 24, 30 и 50 дней. В частности, в помещении находился ветеран с удостоверением УБД. У некоторых людей без оформления изымали документы и телефоны.

Кроме того, условия пребывания были неудовлетворительными. На 40-60 человек было всего три кружки и восемь металлических тарелок. Отдельно обнаружили и проблемы с медицинской помощью.

После этого начальник Ужгородского РТЦК предстал перед судом. Его обвинили в препятствовании деятельности работников офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Военный не допускал одного из работников офиса омбудсмена в помещения во время мониторингового визита. Впоследствии стало известно, что начальника РТЦК переведут в боевую часть.

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