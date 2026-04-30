Создал ненадлежащие условия для мобилизованных: начальника Ужгородского РТЦК переведут в боевую часть

Начальника Ужгородского РТЦК, который ранее оказался в эпицентре скандала из-за ненадлежащих условий для мобилизованных, переведут в боевую часть. Он сам выразил такое желание.

Ранее военный уже проходил службу в Десантно-штурмовых войсках. Об этом заместитель начальника Закарпатского ОТЦК и СП Александр Бовкуненко заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Он будет перемещаться в боевую часть. Он из боевой части к нам прибыл из десантно-штурмовых войск. Он сам изъявил желание. По крайней мере, он мне об этом говорил лично, что хочет идти в боевую часть. Он еще не пошел. Его вызвали на обучение в Киев", – сказал он.

Бовкуненко также прокомментировал условия в сборном пункте мобилизованных. По словам заместителя начальника ОТЦК, тот расположен в арендованном помещении и арендодатель не позволяет вносить изменения и перестраивать.

Он заявил, что мобилизованные находятся в спортзале, обеспечены кроватью, матрасом, подушкой, одеялом, а раз в две недели проводятся дезинфекционные мероприятия.

Что предшествовало

В Ужгородском районном ТЦК и СП обнаружили многочисленные нарушения. Речь идет о случаях длительного содержания людей без оснований, ненадлежащие условия пребывания и игнорирование состояния здоровья граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в этом ТЦК людей удерживали неделями. Некоторые граждане провели в учреждении 21, 24, 30 и 50 дней. В частности, в помещении находился ветеран с удостоверением УБД. У некоторых людей без оформления изымали документы и телефоны.

Кроме того, условия пребывания были неудовлетворительными. На 40-60 человек было всего три кружки и восемь металлических тарелок. Отдельно выявили и проблемы с медицинской помощью.

После этого начальник Ужгородского РТЦК предстал перед судом. Его обвинили в препятствовании деятельности работников офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Военный не допускал одного из работников офиса омбудсмена в помещения во время мониторингового визита.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля в Кривом Роге в территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер мужчина 1975 года рождения. Он был доставлен в районный ТЦК и имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание.

В областном ТЦК и СП заявили, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности.

