Незаконное удержание людей и применение кайданков: работника ТЦК впервые осудили за препятствование омбудсмену

В Ужгороде перед судом предстал начальник Ужгородского РТЦК СП, которого обвинили в препятствовании деятельности работников офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Военный не допускал одного из работников офиса омбудсмена в помещения во время мониторингового визита.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в субботу, 25 апреля. По его словам, теперь он лично будет держать под контролем подобные поступки со стороны работников ТЦК в случае их повторения.

Подробности дела

По его словам, в ряде областей фиксируются случаи, когда региональным его офиса препятствуют в работе во время мониторинговых визитов. Лубинец заявляет, что работники ТЦК не пускают их в помещения, не предоставляют информации и предпринимают попытки блокировать проверки, в частности со стороны отдельных ТЦК СП.

Как пояснил омбудсмен, такие действия затрудняют выполнение мандата и влияют на защиту прав человека.

"Вот имеем первый случай, когда суд дал юридическую оценку таким действиям: Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности моего Представителя. Важно понимать, что именно здесь за этим блокированием пытались скрыть вопиющие нарушения – возможное незаконное удержание людей, применение металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения. Мы не только зафиксировали эти факты во время проверки, но и доказали, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса Омбудсмена являются противоправными", – отметил Лубинец.

Омбудсман отметил, что все это было зафиксировано во время проверки, а также доказана противоправность ограничения доступа и сокрытия информации от его офиса. Все материалы уже находятся в работе правоохранительных органов.

"На будущее держу на личном контроле каждый случай препятствования моей деятельности как Уполномоченного или моих представителей. Все такие ситуации будут получать юридическую оценку. Мы последовательно доводим эти дела до результата – и уже есть примеры, когда это подтверждается судебными решениями. Это о простой и принципиальной вещи: закон должен работать для всех одинаково", – сказал чиновник.

