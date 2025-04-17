Привела сына на занятия в кружок и погибла: что известно о еще одной жертве российского удара по Сумам

В городе Ворожба Сумской области попрощались с 34-летней Алиной Гречаниченко, которая погибла во время российского удара баллистическими ракетами по центру Сум 13 апреля. В тот день женщина привела сына на занятия в кружке и ждала его на улице.

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Сын не пострадал

Алина Гречаниченко с мужем утром в воскресенье, 13 апреля, привели ее сына в детский кружок. Занятия проходили в подвале Сумского университета. А сама вместе с мужем осталась ждать его на улице. В это время россияне и ударили по многолюдному центу города баллистической ракетой.

Сначала в 10:15 прилетела одна ракета, которая попала в здание университета. А через пару минут на низкой высоте прямо над головами людей разорвалась вторая, уже с кассетным боеприпасом. Именно от этих осколков и шрапнели погибло большинство людей. В том числе и Алина.

Сын женщины и супруг остались целы. Всего в Сумах погибли 35 человек, из них двое – дети. Пострадали 117 человек.

Училась в академии банковского дела

Погибшая Алина родом из города Ворожба Сумской области. Там она закончила школу №3. Знакомые женщины рассказывают, что Алина хорошо училась, была даже отличницей. В школе слыла красавицей, некоторые думали, что она может пойти в модельный бизнес. После окончания школы она уехала в Сумы, училась в Украинской академии банковского дела НБУ, вышла замуж, родила сына.

Ее первый супруг четыре года воевал еще в АТО, он офицер. Затем работал в одной из сельских рад Сумского района инструктором по физической культуре, тренировал подростков. В первые дни полномасштабного вторжения России он отправился защищать Украину.

Был ранен, потом демобилизовался, сейчас работает в центре бокса в Сумах. Так получилось, что пара рассталась, у Алины новый супруг, с ней же остался и сын.

Сама Алина в последнее время занималась торговлей через интернет. В соцсетях осталась страничка ее магазина, где она продавала постельное белье, подушки, одеяла, покрывала.

Мама Алины работает бухгалтером в Ворожбянском городском совете, ее отец работал на железной дороге. На страничке в Facebook пользователи выражают семье искренние соболезнования.