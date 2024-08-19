'Пристегните ремни безопасности': Федоров анонсировал презентацию свадьбы онлайн по видеосвязи в Дії

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск новой услуги на портале "Дія". Речь идет о возможности жениться онлайн через видеосвязь.

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По его словам, это поможет упростить бюрократические процедуры для новобрачных в Украине. Об этом Федоров написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ранее процесс бракосочетания требовал от молодоженов не только посещения ДРАЦСа для подачи заявления, но и выбора даты церемонии, формата и уплаты государственной пошлины. Впрочем, полтора года назад на портале "Дия" появилась возможность подать заявление о браке онлайн. Этой услугой уже использовали более 30 тысяч пар.

Новая услуга позволит украинцам не только подать заявление, но и провести саму церемонию бракосочетания через видеосвязь.

"Совсем скоро презентуем женитьбу онлайн по видеосвязи в Дии. Пристегните ремни безопасности, это будет вау. Тратьте время друг на друга, а не на бюрократию. И в горе, и в радости действуем вместе", – отметил Федоров.

Напомним, Минцифры вскоре внедрит новые сервисы в Дии, такие как онлайн-регистрация брака, электронное бронирование, автоматическое подтягивание свидетельств, отображение разрешений на оружие и Действие. Подпись для юридических лиц. Это значительно упростит бюрократические процессы, снизит коррупцию и сделает взаимодействие с государством более удобным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации продолжает расширять функционал портала Дия. В будущем на нем появятся лицензии и разрешения для бизнеса – это станет частью правительственного проекта разрешения, запущенного вместе с Минэкономики.

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