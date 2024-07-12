В Дії вскоре появится пять новых услуг: кому пригодится

Минцифры вскоре внедрит новые сервисы в Дії, такие как онлайн-регистрация брака, электронное бронирование, автоматическое подтягивание свидетельств, отображение разрешений на оружие и Дія. Підпис для юридических лиц. Это значительно упростит бюрократические процессы, снизит коррупцию и сделает взаимодействие с государством более удобным.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в комментарии СМИ. "Сейчас в работе команды Минцифры более 100 услуг на разных этапах готовности ", – отметил Федоров.

Брак онлайн

Одним из самых инновационных сервисов станет возможность жениться онлайн. Этот сервис, первый в мире, позволяет жениться в нескольких кликах через приложение Дії. Бета-тестировщики уже могут воспользоваться услугой, и 5 пар уже женились таким образом.

В Дії этот процесс работает следующим образом: невесты подают заявление, удостоверяют его Дія. Підписом, после чего подключаются к видеоконференции с регистратором ДРАЦС для прохождения ритуала бракосочетания в онлайн-формате. Свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпочты или курьером. "Сервис будет доступен для всех украинцев в ближайшее время", – отметил Федоров.

Электронное бронирование

Минцифры, Минэкономики и Минобороны работают над услугами электронного бронирования. Этот сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс от нескольких недель до часа.

По словам Федорова, сервис будет доступен для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, однако в дальнейшем перечень предприятий будет расширяться. Цифровизация бронирования позволит принимать решения автоматически с помощью нескольких автоматических проверок.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Министр также анонсировал, что вскоре в Дії будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Эти документы понадобятся при принятии на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот.

Сейчас же в действии можно подтянуть свидетельство несовершеннолетнего ребенка. Следовательно, с новым сервисом будут доступны и свидетельства о рождении даже совершеннолетних детей.

Отображение разрешения на оружие

Уже больше года в Украине работает Единый реестр оружия. Он был создан Министерством внутренних дел, и в нем содержится информация о зарегистрированном оружии.

По словам Федорова, Минцифры и МВД работают над тем, чтобы в приложении Дія отображалась информация о разрешении на оружие. А также была возможность заказать выписку из Единого реестра оружия в несколько кликов.

Дія. Підпис для юридических лиц

Дія. Підпис – это новый подход к цифровой подписи. Клипнули глазами – и подписали документ, авторизировались на сайте или подтвердили покупку билетов на поезд," – отмечает Федоров. По его словам, следующий шаг – это внедрение Дія. Підпису для юридических лиц.

Это ускорит работу бизнеса, упростит процессы и сделает действия предпринимателей более прозрачными. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда Минцифры работает над разработкой функционала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации продолжает расширять функционал портала Действие. В будущем на нем появятся лицензии и разрешения для бизнеса – это станет частью правительственного проекта разрешения, запущенного вместе с Минэкономики.

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