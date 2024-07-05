Дія упростит жизнь 200 тысяч бизнесменов: какую услугу прибавят

Министерство цифровой трансформации продолжает расширять функционал портала Дія. В будущем на нем появятся лицензии и разрешения для бизнеса – это станет частью правительственного проекта разрешения, запущенного вместе с Минэкономики.

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Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Проект будет иметь ряд преимуществ, в частности:

сэкономит время украинцев;

упростит процесс получения разрешений и лицензий;

исключит коррупционную составляющую.

"Предприниматели смогут удобно в несколько кликов через портал Дія подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать админуслуги или подавать жалобы", – отметил министр.

На первом этапе проекта планируется запустить пять услуг для получения лицензий и декларации в таких областях, как охрана труда, дошкольного образования, оборот наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, а также ветеринарная и туроператорская деятельность. Ожидается, что это упростит ведение бизнеса не менее 200 тыс. предпринимателей – они получат возможность:

подавать документы;

восстанавливать или аннулировать лицензии;

отслеживать прогресс в обработке документов;

оплачивать предоставление админуслуг;

подавать жалобы на действия органа лицензирования.

То есть, теперь не нужно будет собирать документы для оформления лицензии и везти в госструктуру. Их можно будет в несколько кликов скачать на портале Дія, где их автоматически проверят и выдадут разрешение или лицензию, если все будет в порядке. Если же нет, представитель госоргана рассмотрит заявление и ответит в течение 10 дней.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Украине началось бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации на портале Дія. Предполагается, что услуга станет доступна до конца июля. Это позволит сотрудникам компаний быстро актуализировать свои данные, а руководителям выбрать сотрудников и забронировать их онлайн.

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