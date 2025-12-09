Как праздновали Новый год в СССР: традиции, о которых уже забыли

Новый год в СССР имел особую атмосферу, которую до сих пор с ностальгией вспоминают те, кто ее застал. Празднование сочетало простоту, творчество и семейность – то, что сегодня часто кажется утраченным.

Видео дня

Многие тогдашние традиции исчезли или трансформировались, а некоторые совсем забылись на фоне современных празднований. Все – от костюмов до украшений, от телевизионных передач до семейного досуга – формировало уникальный образ советского Нового года.

Эти обычаи жили в каждой семье, передавались из поколения в поколение и создавали праздничное настроение даже в условиях дефицита. OBOZ.UA решил напомнить, каким был тот праздник и почему он оставил после себя такой теплый след.

Праздничные традиции

Одной из самых ярких традиций были самодельные костюмы. В детских садах и школах почти каждый ребенок имел образ, созданный вручную: мальчики перевоплощались в зайчиков и разных животных, девочки – в снежинок и сказочных героинь. Костюмы шили, клеили и придумывали вместе с родителями, что делало подготовку не менее важной, чем сам праздник.

Творчество царило и в украшении дома. Елочные игрушки часто изготавливали собственноручно – из ватных шариков, цветной бумаги, картона. Дети с энтузиазмом вырезали снежинки и делали гирлянды, а главными украшениями становились "ватные" снеговики или бумажные фигурки. Одной из самых приятных традиций было развешивать на елке конфеты. Иногда украшали не самими сладостями, а фантиками, а детям выдавали целые сладкие наборы, которые дарили на предприятиях.

Особой гордостью хозяев в то время были консервированные ананасы – дефицитный и почти экзотический продукт. Поставить на новогодний стол баночку ананасов считалось маленьким праздничным чудом. Рядом с ними всегда были традиционные блюда: "Оливье", "Мимоза", холодец и селедка под шубой.

Развлечения и праздничные ритуалы

Для взрослых новогодним атрибутом оставалось "Советское шампанское", которое считалось самым качественным и праздничным напитком. Его вкус для многих стал символом той эпохи. Не менее важной была традиция отправлять поздравительные открытки. Ведь телефоны имели не все, и именно открытки были средством передать теплые пожелания дальним родственникам. В предпраздничные недели почта работала с перегрузкой, а корреспонденция часто приходила с опозданием.

Забытая сегодня традиция катания на санях имела особый шарм. Накануне Нового года семьи отправлялись на конные прогулки: не только дети, но и взрослые охотно участвовали в этом зимнем ритуале. Это был не просто досуг, а часть предпраздничного настроения.

Нельзя не вспомнить и о ватном Деде Морозе и Снегурочке – фигурки, которые ставили под елку почти в каждой семье.

Новогодние вечера перед телевизором

В школах традиционным было тихое семейное чаепитие. Дети собирались после утренников, пили чай с конфетами и обменивались небольшими подарками. Современные громкие мероприятия в развлекательных центрах еще не существовали, поэтому атмосфера была значительно спокойнее и душевнее.

Одним из главных символов новогодней ночи стал "Голубой огонек". Телевизоры включали почти в каждом доме, а саму программу смотрели целыми домами. Для детей это было особое событие – им разрешали не ложиться спать до двух ночи, что казалось настоящей праздничной привилегией.

Традиции Нового года в СССР были простыми, но наполненными теплом, общностью и творчеством. Несмотря на дефицит, праздничная атмосфера создавалась руками, фантазией и желанием делать близким приятное. Многие из этих обычаев остались только в воспоминаниях, но они и сегодня напоминают: праздник – это не о достатке, а об эмоциях и людях рядом.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, какие деликатесы ставили на праздничный стол в СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.