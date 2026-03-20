Приложение Резерв+ временно не будет работать: в Минобороны сделали предупреждение

Пользователей приложения "Резерв+" предупредили о временных ограничениях в работе сервиса. Причиной станут плановые технические работы в государственном реестре.

Видео дня

В этот период часть функций будет недоступна. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве сообщили, что технические работы будут проводиться в реестре "Оберег" в ночь с 20 на 21 марта.

В частности, с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта пользователи не смогут воспользоваться услугами приложения "Резерв+" или обновить свой электронный военно-учетный документ – Резерв ID.

В Минобороны рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам. В частности, пользователям советуют загрузить PDF-версию электронного документа, чтобы иметь доступ к нему офлайн. Для этого нужно воспользоваться соответствующей функцией на главном экране приложения.

После завершения технических работ, которое запланировано на 09:00 21 марта, все сервисы будут работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Резерв+" запустили функцию электронной очереди и военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение. Это устраняет необходимость стоять в очередях, позволяет просматривать свой номер, услугу, статус записи, а также отменять ее.

Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционнои не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!