В Резерв+ теперь можно спланировать визит в ТЦК: в Минобороны объяснили, как это сделать

В приложении "Резерв+" запустили функцию электронной очереди и военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение. Этоустраняет необходимость стоять в очередях, позволяет просматривать свой номер, услугу, статус записи, а также отменять ее.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве назвали основные преимущества и возможности новой функции.

Преимущества и возможности электронной очереди

Электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность:

- Выбрать удобную дату и время визита всего за несколько кликов в смартфоне.

- Не тратить время на стояние в очередях.

- Видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи.

- Отменить запись или оставить отзыв;

- Получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу, а военнообязанным – быстрее решать вопросы. Поскольку все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

В Минобороны отметили, что запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане, которые имеют право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционнои не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.

