Прикрыл собой побратимов: в Донецкой области погиб внук экс-главы Федерации футбола Украины. Фото

На фронте погиб внук экс-главы Федерации футбола Украины Руслан Фоминых по кличке "Хома". Жизнь защитника оборвалась на Донецком направлении: он прикрыл собой трех побратимов во время прямого попадания российского дрона.

Об этом сообщает пресс-служба Управления молодежи и спорта Киевской областной военной администрации. В последний путь Героя провели 18 апреля.

"Погиб воин 1-го батальона 114 бригады отделения РЭБ 10 апреля 2026 во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. Руслан спас ценой своей жизни трех побратимов, прикрыв собой от прямого попадания вражеского дрона", – говорится в сообщении.

Что известно о военном

Руслан Фоминых родился 21 мая 1974 года в Киеве. Он происходил из семьи, связанной с футболом: его дед, Николай Фоминых, был известным тренером и судьей и в 1975–1991 годах возглавлял Федерацию футбола Украины.

В детстве Руслан учился в футбольной школе киевского "Динамо". Впоследствии он выступал за юниорскую команду клуба, однако на профессиональном уровне не закрепился, но продолжил играть на любительском уровне.

Фоминых получил образование в Институте физического воспитания и спорта. После завершения футбольной школы "Динамо" в 1984 году выступал за юниорский состав команды, где неоднократно становился призером городских, всеукраинских и международных турниров.

В 2017 году возглавил как первый директор Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Также работал в клубе "IVA-Masters" в Киевской области, где участвовал в тренировке спортсменов по сноубордингу и другим зимним дисциплинам.

С началом полномасштабной войны Руслан Фоминых без колебаний стал на защиту Украины и отдал за нее свою жизнь.

Защитник был женат и воспитывал сына. Его жена Юлия Фоминых до 2015 года работала тренером национальной сборной Украины по фристайлу (лыжной акробатике), а сейчас занимается подготовкой детей в Киевской областной комплексной детско-юношеской спортивной школе.

В 2002 году в семье родился сын Руслан. Семья проживала в селе Гнедин на Бориспольщине Киевской области.

"Выше всего он ценил дружбу и семью, слова "честь, достоинство и братство" всегда для него были наполнены смыслом. Перед лицом неминуемой смерти за считанные секунды до гибели он успел защитить своим телом собратьев. Он погиб, но спас жизнь другим. Мы все тобой гордимся, но никакой орден "За мужество" не сможет заменить твой Свет, Тепло, Любовь и твою Улыбку. Для меня ты навсегда останешься живым, молодым и любимым. Герои не умирают - они просто уходят в небо! Мы обязательно встретимся в другой жизни, любимый, обязательно и все будет драйв и рок-н-ролл, как всегда!" – отметила Юлия Фоминых.

Для желающих поддержать семью есть реквизиты: 5168 7521 5804 3128.

"Управление молодежи и спорта выражает свои соболезнования родным и близким Руслана. Вечная память и слава Герою!" – говорится в сообщении.

