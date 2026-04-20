Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: повреждены дома, есть пострадавший

В ночь на 20 апреля российские войска атаковали Киевскую область дронами. Под ударом оказался Броварской район: там повреждены частные дома.

Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Что известно

"Этой ночью враг снова атакует Киевскую область дронами. Под прицелом — мирные люди, наши дома, наша привычная жизнь", – написал чиновник.

Под вражескими ударами находился Броварской район: там пострадал по меньшей мере один человек.

"Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – уточнил Калашник.

Также по состоянию на 4 часа утра было известно о повреждении двух частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия била дронами и артиллерией по Днепропетровщине. Из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин, изуродованы дома.

А на Херсонщину российские войска сбросили девять КАБов , разрушены склады в облцентре и здание предприятия в Чернобаевке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!