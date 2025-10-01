Приключения зовут: гороскоп для Водолея на октябрь 2025 года

Водолеи, у вас есть смелость говорить правду и отстаивать то, во что верите. Приключения также зовут, и вам не помешает новый опыт в жизни – будь то бронирование путешествий, изучение нового языка или просто выход из зоны комфорта. Разговоры в течение следующих нескольких недель будут значимыми, принесут откровения и помогут принять важные решения относительно будущего.

Как только Меркурий 6 октября войдет в знак Скорпиона, вы будете готовы к нескольким важным разговорам. Возможно, вы захотите пообщаться с другом, попросить начальника о повышении зарплаты или поделиться важными личными новостями с миром. Это также насыщенное время для достижения прогресса в некоторых ваших долгосрочных целях и мечтах – вы чувствуете себя занятыми, но успешными. Это и не только ждет вас в октябре 2025 года, пишет OBOZ.UA.

Под Полнолунием в Овне, также 6 октября, витает конфронтация. Информация, которую вы узнаете, или разговоры, которые вы ведете, ощущаются более напряженными, значимыми или решающими. Под влиянием этой импульсивной энергии вы можете почувствовать себя вынужденными принять решение или принять меры. Накопленное возмущение и чувства, которые вы игнорировали, так или иначе проникнут в ваши разговоры! День также может быть просто очень насыщенным, и вы можете перепрыгивать между событиями.

13 октября наступит чувство облегчения, когда Венера перейдет в Весы, принеся вам одобрительные новости. Возможно, вы услышите "да", на которое надеялись – или от любимого или с работы – или, возможно, у вас появится новая, яркая идея, которую вы с нетерпением ждете. Это может помочь вам работать над любым письменным или ораторским проектом, а также помочь вам почувствовать свой голос и отстаивать свои убеждения. Путешествия, обучение и получение нового опыта станут для вас более важными в течение следующих недель.

Пришло время преодолеть свой страх проявить себя искренне, когда Плутон перейдет прямым путем в вашем знаке, также 13 октября. Если вы пытались оправдать чьи-то ожидания в отношении себя и своей жизни или отдавали свою силу в любом качестве, это ваш момент, чтобы сделать другой выбор. Борьба за власть может возникнуть, но этот опыт может помочь вам проявить себя более искренне в будущем.

Обратите внимание на любые драмы на работе, когда Меркурий войдет в свой предретроградный период тени в Скорпионе 21 октября. Обещания новой работы или повышения могут быть отложены – неожиданные неудачи могут возникнуть во время вашей будущей ретроградной истории Меркурия в следующем месяце. Вы также можете встретиться с людьми из вашего прошлого или столкнуться с любыми страхами, которые у вас есть относительно занятия места и празднования себя и своих достижений.

Новый разговор кажется многообещающим благодаря Новолунию в Весах, который также состоится 21 октября. Вы можете подписать контракт или даже записаться на занятия, чтобы научиться чему-то новому. Ваш ментальный мир переживает возрождение нового вдохновения. Информация, которую вы узнаете примерно в это время, также может повлиять на ваши следующие шаги на жизненном пути!

Вы переживаете проверку реальности в отношении своих финансов, когда ретроградный Нептун снова войдет в Рыбы 22 октября. Если вы тратили слишком много, это может иметь последствия! Возможно, необходимо установить границы своего бюджета.

В тот же день Солнце входит в знак Скорпиона, привлекая к вам внимание! Вы выделяетесь, где бы ни были — на работе, с друзьями, в социальных сетях. Вы получите настоящий прилив уверенности, а ваша аура притягивает, поэтому рискните и стремитесь к тому, кого и чего вы желаете.

Месяц завершается входом Меркурия в Стрельца 29 октября, что настроит вас на более социальный подход. Следующие несколько недель предлагают портал для инвестирования в ваше сообщество, развлечений и даже установления связей, которые могут помочь вам в осуществлении некоторых ваших мечтаний!

