Кожен виїзд на перевірку щодо дотримання якості продуктів шокує.

Цього разу спільно з представниками Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини МОУ ми перевірили як виготовляються і як зберігаються повсякденні набори сухих продуктів та добові польові набори (сухпаї). Як правило це 10 і 15 норми.

Перевірили вибірково декілька комплектів. Встановили чи відповідають вони всім заявленим показникам, чи є в наявності відповідні протоколи, терміни придатності і т.п.

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Загалом маємо позитивне враження.

Але, на одному із складів ми з Олександром Геращенко натрапили на склад близько 50 тис. готової їжі, яка була закуплена ще в березні 2022 року, яка тимчасово зберігається (більше року) і наразі вже є протермінованою.

Чому?

Як раніше писав Юрій Ніколов ця продукція була закуплена Міноборони у постачальника ТоВ "Танос Технолоджи" на суму більше 400 мільйонів гривень.

Доречі, за аналізом проведеним журналістами, ціни були завищені.

Наразі цим питанням займаються правоохоронці.

Чому вона зберігається на складах?

Збройні сили її не прийняли. Ця продукція є вегетаріанською (боби, квасоля, булгур, суп і компот), комплекти не мають підігрівача та не підходять для наших військових. Відразу стає зрозумілим, що і замовлення на таку продукцію тил не робив.

А тепер те, що нас змусило сильно "заматюкатися…"

Протягом року Міноборони, так і не знайшло рішення, що робити з цією продукцією.

Нагадаю, термін її придатності вже закінчився.

Це лише невелика частина, товару, який ми виявили. Яка ситуація з іншими партіями, ми поки чітко не знаємо, але виходячи зі слів військових - знаходиться на тимчасовому зберіганні на інших складах. І якщо вони мають ще придатний до споживання термін - її потрібно перевірити в лабораторії та у разі позитивних висновків направити до військових.

Ключове питання, навіщо взагалі було купувати ці турецькі набори? Хто дав таку ідею?

Будемо розбиратись.