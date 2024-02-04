Позбавляємося русизмів: як правильно сказати українською 'Охрана, отмена!'

Напевно не залишилося ще українців, які б хоч раз в житті не чули пісню співачки Джері Гейл під назвою "Охрана, отмєна". Ні для кого не секрет, що як слово "охрана", так і "отмєна" це русизми. З одного боку було б непогано українізувати текст і назву цієї пісні, а з інщого не дуже зрозуміло, який варіант перекладу буде більш коректним.

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Існують варіанти на кшталт "Охрона, відмініть", "Охороно, скасування", "Охороно, скасуйте" та інші. Найбільш вдалим варіантом поділився покійний доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, цитує ВВС.

За думкою мовознавця найбільш вдалий варіант перекладу "Охрани, отмєни" – це "Охороно, скасуйте".

"Віддаю перевагу "Охороно, скасуйте". А взагалі радив би українським співачкам та співакам називати себе своїми українськими іменами і писати пісні літературною мовою, а не суржиком",– сказав Олександр Пономарів.

Також, даючи відповідь на мовні запитання, професор поділився ще декількома грамотними українськими словами та конструкціями.

Замість штучних та нежиттєздатних фемінітивів "жінка-математик", "жінка-географ", "жінка-хімік", Пономарів пропонує варіанти "матемАтичка", "хІмічка, "географиня".

Замість русизму "не хватало, щоб", "намітити орієнтири" – "бракувало, щоб" та "накреслити орієнтири" відповідно.

А російську фразу "русский и российский имеют разные значения" професор переклав би, як "руський і російський мають різні значення".

При цьому він наголосив на тому, що Русь — історична назва України, яку Московщина перебрала на себе на початку 18 століття. Тому, по суті, "руський" та "український" – це синоніми. А про громадян рф варто казати – "росіяни", а їхню мову називати російською.

Раніше OBOZREVATEL публікував факти від професора Пономаріва, які доводять, що українська мова багатша за російську.

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