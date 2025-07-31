Потери урожая могут быть катастрофическими: на какие растения "охотится" саранча, а каких "панически" боится

Этим летом нашествие саранчи охватило юг и восточный юг Украины, опустошая аграрные угодья: фермеры Днепропетровской и Запорожской областей уже фиксируют значительные потери, а биологи предупреждают о дальнейшем продвижении насекомых на север. Они являются одними из самых агрессивных и разрушительных вредителей, угрожающих и культурным, и дикорастущим растениям, но несмотря на свою способность поедать почти любую зелень, имеют определенные предпочтения и наносят наибольший вред отдельным видам.

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Ключом к защите растений от этих вредителей без ущерба для природы специалисты называют сочетание профилактики, биологических и механических методов. OBOZ.UA рассказывает, на какие именно растения "охотится" саранча и каких она боится.

Какие культуры больше всего привлекают саранчу

В первую очередь вредитель охотится на зерновые: пшеницу, овес, рожь, ячмень, кукурузу и сорго. Именно эти поля часто становятся первыми жертвами массовых нашествий саранчи. К тому же насекомые поглощают как листья, так и стебли, фактически оставляя за собой опустошенные, выгоревшие площади без всякого урожая.

Во время роста численности вредителя следующими для них в очереди быстро становятся бобовые: саранча поедает горох, фасоль, сою и люцерну, когда злаковые уже уничтожены или недоступны.

Саранча обладает высокой способностью к адаптации, поэтому легко переходит на овощные культуры. Так, морковь, капуста, свекла, помидоры, баклажаны, перец, картофель и даже лук становятся уязвимыми во время интенсивного размножения этих насекомых. Если овощи сосредоточены на больших площадях, это лишь способствует их массовому уничтожению.

Такие крупные и, казалось бы, крепкие культуры, как арбузы, дыни и тыквы – тоже не помеха аппетитам саранчи. Она повреждает как зеленую массу, так и сами плоды, часто еще на этапе их созревания.

Кроме этого, при отсутствии культурных растений саранча переключается на сорняки, дикорастущую зелень, степные и луговые травы, что позволяет ей выживать в периоды недостатка пищевых ресурсов. Такая стратегия делает саранчу особенно выносливой и опасной, поскольку вредители ждут благоприятных условий для следующей волны нашествий.

Какие растения способны отпугивать саранчу

В современном мире борьбу с саранчой часто ведут инсектицидами – специальными препаратами, уничтожающими насекомых. В то же время эти вещества убивают не только саранчу, но и полезных насекомых, в частности пчел, также уничтожают всю кормовую базу для птиц и, что самое важное, делают урожаи непригодными для потребления человеком.

Поэтому в сети снова заговорили о действенной альтернативе и лучшим методом противодействия саранче называют профилактические посевы проса.

Согласно исследованиям американских ученых, проведенных еще около десяти лет лет назад, саранча совсем не любит просо и обходит такие поля стороной. По мнению специалистов, если обсаживать просом поля по периметру, это создает своеобразный невидимый барьер, и вредители пролетают мимо него и другого урожая.

Так же естественным барьером могут служить посаженные вокруг огорода растения с сильным запахом, такие как чеснок, лук или полынь.

Другие методы в борьбе с саранчой

В сети можно найти ряд проверенных народных методов, которыми огородники советуют защищать урожай от саранчи.

Настой чеснока и лука: советуют измельчить 200 г чеснока и 200 г лука, залить 5 л воды и настаивать 24 часа. Затем жидкость следует процедить и опрыскивать ею растения – говорят, такой сильный запах отпугивает саранчу.

Перечный спрей: следует смешать 50 г молотого острого перца с 10 л воды, добавить 50 мл жидкого мыла. Опрыскивать растения этой жидкостью надо вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

Полынный отвар: залить 1 кг свежей полыни 10 л воды, кипятить 30 минут, охладить и разбавить водой в соотношении 1:3. Обрабатывать жидкостью растения раз в неделю.

Как пишет izum.ua, эти рецепты доступны, экономичны и часто не менее эффективны, чем дорогие препараты. Но перед применением лучше проверьте их на небольшом участке, чтобы избежать фитотоксичности. Например, перечный спрей может быть слишком агрессивным для нежных культур, таких как салат.

Если саранча уже появилась, первым шагом в борьбе с ней могут стать и механические методы:

– ручной сбор (конечно же, если стая небольшая, ее можно собрать вручную и лучше всего это делать рано утром, когда насекомые менее активны из-за прохлады);

– ловушки (расставьте липкие ленты или самодельные ловушки со сладким сиропом вокруг растений)

– сетки и барьеры (накройте молодые растения сетками с мелкими ячейками – это физически препятствует саранче добраться до листьев).

Есть и биологические методы борьбы с саранчой: это могут быть скворцы, воробьи и ласточки, которые являются естественными врагами этих насекомых. Или же использование препаратов на основе бактерий, таких как Bacillus thuringiensis, которые безопасны для растений и людей, но смертельны для саранчи: их можно распылять на листья, где насекомые их съедят. Такие методы действуют медленнее, но создают долгосрочный эффект.

Когда же саранча атакует массово, а другие методы не помогают, самым действенным методом борьбы с вредителями станут именно инсектициды (препараты "Актеллик", "Карате Зеон", "Брунька"). Однако химикаты советуют использовать только как последнее средство и всегда следовать инструкциям производителя, чтобы минимизировать вред для окружающей среды и урожая.

Что предшествовало

Украину в июле всколыхнуло нашествие большой, так называемой египетской саранчи. Оно началось на юге и довольно быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Также этих насекомых массово заметили в Днепре и Виннице.

Так, украинец нашел "место базирования" саранчи на Днепропетровщине и ужаснул сеть словами: "Думал, они меня съедят". Также саранчу размером с кулак зафиксировали в Одессе: в местных пабликах показали кадры, уточнив, что насекомое заметили в районе жилого комплекса "Радужный". Кроме этого, на Львовщине обнаружили единичные случаи появления этого насекомого, которое, вероятно, занесло ветром или вместе с транспортом.

Научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Тарас Пушкарь отметил, что саранча, которая вызвала нашествие на поля в Украине, является перелетной, а не египетской, и не является экзотической для нашей страны. Подобные нашествия случались и раньше, а текущее массовое явление возникло в результате сочетания нескольких благоприятных факторов.

Специалисты Госпродпотребслужбы призвали аграриев отслеживать развитие саранчовых и, в случае их большого скопления, проводить химическую обработку полей. Однако ученые, в частности профессор Роман Новицкий, не советуют применять химию.

Как сообщал OBOZ.UA, часто люди путают саранчу с кузнечиками из-за их внешнего сходства, но эти насекомые имеют существенные различия. Саранча известна своей способностью формировать стаи и наносить вред посевам, тогда как кузнечики обычно не представляют угрозы.

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