Нашествие саранчи в Украине: ученый развенчал популярный фейк и рассказал, откуда насекомые

Саранча, которая вызвала нашествие на поля в Украине, является перелетной, а не египетской, и не является экзотической для нашей страны. Подобные нашествия случались и раньше, а текущее массовое нашествие произошло благодаря сочетанию нескольких благоприятных факторов.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Тарас Пушкарь. "Перелетная саранча – это вид наш, местный, не экзотический, никакой не египетский, или любой южный. Он просто имеет одиночную форму, которая в обычные годы размножается немассово и поэтому незаметна", – объяснил ученый.

По его словам, среди благоприятных факторов – большая солнечная активность, благоприятные погодные условия и дополнительные кормовые ресурсы в окрестностях Каховского водохранилища. Поэтому саранча получила возможность "превратиться в стадную фазу, которая уже заметна и массово перелетает с точки на точку, поедая не только природные растения, но также посевы культурных растений". В то же время Пушкарь отметил, что эти насекомые отдают предпочтение именно естественному корму, в частности, камышу и другим зеленым растениям.

Пушкарь также отметил, что нашествия саранчи зафиксированы еще в летописях. В частности, об этом упоминается в "Повести временных лет" и "Слове о полку Игореве". Достаточно массовое нашествие саранчи наблюдалось и в 2004 году. "Такие нашествия продолжались и будут продолжаться в зависимости от того, складываются ли благоприятные факторы", – подчеркнул он.

Как пояснил ученый, в Украине существуют два основных вида саранчи – перелетная и итальянский прус, "которые представляют опасность". "Есть еще марокканская саранча, но она только по Причерноморью, преимущественно по восточному. То есть, западнее Крыма такого не случается".

Отвечая на вопрос, могут ли в Украине за счет изменения климата появиться по-настоящему экзотические виды насекомых, ученый пояснил: "В целом мы видим определенное продвижение более южных видов на север, но пока нельзя сказать, что произойдет какое-то невероятное продвижение. Возможно, могут появиться некоторые менее известные виды богомолов".

Напомним, в пяти областях Украины наблюдается нашествие саранчи, которая уничтожает посевы и наносит миллионные убытки аграриям. Нашествие началось на юге и быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Саранчу также заметили на Киевщине.