Саранчу размером с кулак зафиксировали в Одессе: грозит ли региону нашествие насекомых-вредителей. Фото и видео

В Украине продолжается нашествие саранчи – вредителей, которые распространяются с востока и юга, видели в разных уголках страны. А теперь большое насекомое размером с кулак увидели и в Одессе.

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Об этом сообщили в местных пабликах. Отмечалось, что саранчу заметили в районе жилого комплекса "Радужный".

Саранчу уже видели на Одесщине

В начале июля в Болградском районе Одесской области зафиксировали миграцию саранчовых. Ее заметили на полях, где собирали урожай рапса, пшеницы и ячменя.

Как сообщил "Суспільному" заместитель начальника управления фитосанитарной безопасности Госпродпотребслужбы в Одесской области Денис Бялковский, этот участок сразу обработали инсектицидами.

"Сейчас вредных организмов не обнаружено, осуществляется мониторинг посевов и урожаев", – отметил он.

Есть ли угроза для региона

По словам Бялковского, на данный момент нашествие саранчи Одесской области не угрожает.

Саранча – это обычное насекомое, которое живет в Украине. Она держится небольшими группами, но при определенных погодных условиях может собираться в большие стаи и мигрировать в поисках пищи.

В Госпродпотребслужбе отметили, что жара, длительное отсутствие дождей и заброшенные земли возле зоны боевых действий создают благоприятные условия для массового размножения саранчи.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области открыта горячая линия для обращений граждан в случае обнаружения саранчи. Туда можно обратиться по номеру 048 242 75 25.

Нашествие саранчи в Украине в 2025 году

Мы уже писали о том, что в Украине продолжается нашествие большой саранчи. Оно началось на юге и довольно быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Также этих насекомых уже заметили в Виннице и Днепре.

Кроме уже указанных регионов, саранча может распространиться на землях Полтавской, Кировоградской и других областей. Специалисты Госпродпотребслужбы призвали аграриев отслеживать развитие саранчовых и в случае их большого скопления проводить химическую обработку полей. А вот ученые, в частности профессор Роман Новицкий, не советуют применять химию.

Научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Тарас Пушкарь в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил, что саранча, которая вызвала нашествие на поля в Украине, не является экзотической для нашей страны. Подобные нашествия случались и раньше, а текущее массовое нашествие произошло в результате сочетания нескольких благоприятных факторов.

На Львовщине также зафиксировали единичные случаи появления саранчи. Насекомых, вероятно, занесло туда ветром или вместе с транспортом.

На Днепропетровщине тем временем саранча по-настоящему свирепствует. Местный житель нашел большое "место базирования" вредителей – тысячи особей саранчи скопились недалеко от Кривого Рога.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы уже успели превратить нашествие саранчи в бизнес – начали продавать ее как живой или сушеный корм по цене от 9 до 15 гривен за штуку. Саранчу используют для кормления рептилий, рыбалки и даже как белковую добавку – и она уже стала товаром со спросом.

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