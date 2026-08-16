С Ореховым Спасом: теплые поздравления для родных и друзей
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Ореховый Спас, который в народе также называют Хлебным или Третьим, символизирует завершение сбора урожая, изобилие, семейное тепло и благодарность за дары земли. В древности наши предки именно в этот день освящали в церквях первые орехи, свежеиспеченный хлеб из нового урожая и целебную родниковую воду, желая друг другу благополучия и уюта на весь следующий год.
Сегодня мы поздравляем друг друга и благодарим лето за его щедрые дары. А еще нынешний праздник – это прекрасный повод вспомнить о самых близких людях, даже если вы находитесь далеко друг от друга. Искреннее пожелание, отправленное с самого утра, способно согреть душу и подарить праздничное настроение. OBOZ.UA подготовил для вас подборку самых теплых и искренних поздравлений в прозе, стихах и ярких открытках, которыми можно легко поделиться с родными, друзьями и коллегами.
Літо втомлене минає,
Врожаєм дякує за труд,
Хай тебе не покидає
Ні достаток, ні добробут!
***
Третій Спас прийшов до хати,
Хліб новий на стіл кладе,
Хай достатку буде багато
І біда не підійде!
***
Горіхи святять у церкві,
Пахне хлібом новим дім,
Хай щедроти будуть певні
У господарстві у твоїм!
***
З Горіховим Спасом вітаєм,
Достатку зичимо сповна,
Хай хліб ніколи не кінчається
І буде мирною весна!
С праздником Орехового Спаса! Пусть жизнь будет наполнена надежными, верными и крепкими, как орех, людьми. Желаю здоровья, радости и душевного равновесия. Пусть сбываются мечты и всегда найдется повод для улыбки.
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С Ореховым Спасом вас! Пусть в доме всегда будут тепло, уют и аромат свежей выпечки с орехами. Желаю вам крепкого здоровья, добрых друзей и мудрости в каждом решении. Пусть все задуманное сбывается, а счастье стучится в дверь каждый день.
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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваша жизнь будет такой же насыщенной и полезной, как спелые орешки. Желаю радости, благополучия и мирного неба над головой. Пусть любовь и тепло близких согревают вас круглый год, а в сердце всегда будет место для добрых дел и улыбок!
С Ореховым Спасом! Пусть Господь оберегает ваш дом от бед и несчастий, а сердце – наполняет светлой верой. Желаю, чтобы жизнь была щедрой на радостные события, как сад и огород – на урожай. Пусть здоровье будет крепким, а настроение – солнечным.
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От всего сердца поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот день принесет вдохновение, уют и сладкий аромат выпечки. Желаю, чтобы родные были рядом, а в доме всегда царила любовь. Пусть судьба преподносит только приятные сюрпризы. И пусть каждый день будет светлым, как утреннее солнце!
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С праздником Орехового Спаса! Пусть в вашем доме всегда будет достаток – в делах, в здоровье, в радости и урожае. Желаю тепла, гармонии и верных друзей. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. И пусть ваша жизнь будет такой же крепкой и сладкой, как свежий спелый орех!
Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваши труды будут вознаграждены сторицей, а душа наполнится благодарностью. Желаю, чтобы каждый день приносил что-то хорошее и светлое. Пусть сердце сохраняет тепло, а разум – мудрость.
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С Ореховым Спасом вас! Пусть этот день наполнит дом ароматом свежих пирогов и светлой радостью. Желаю, чтобы жизнь была богата добрыми встречами, а огород и сад – радовали урожаем. Пусть ваши силы приумножаются, а сердце остается молодым.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что именно освящают в день Орехового Спаса.
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