С Ореховым Спасом: теплые поздравления для родных и друзей

Ореховый Спас, который в народе также называют Хлебным или Третьим, символизирует завершение сбора урожая, изобилие, семейное тепло и благодарность за дары земли. В древности наши предки именно в этот день освящали в церквях первые орехи, свежеиспеченный хлеб из нового урожая и целебную родниковую воду, желая друг другу благополучия и уюта на весь следующий год.

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Сегодня мы поздравляем друг друга и благодарим лето за его щедрые дары. А еще нынешний праздник – это прекрасный повод вспомнить о самых близких людях, даже если вы находитесь далеко друг от друга. Искреннее пожелание, отправленное с самого утра, способно согреть душу и подарить праздничное настроение. OBOZ.UA подготовил для вас подборку самых теплых и искренних поздравлений в прозе, стихах и ярких открытках, которыми можно легко поделиться с родными, друзьями и коллегами.

Літо втомлене минає,

Врожаєм дякує за труд,

Хай тебе не покидає

Ні достаток, ні добробут!

***

Третій Спас прийшов до хати,

Хліб новий на стіл кладе,

Хай достатку буде багато

І біда не підійде!

***

Горіхи святять у церкві,

Пахне хлібом новим дім,

Хай щедроти будуть певні

У господарстві у твоїм!

***

З Горіховим Спасом вітаєм,

Достатку зичимо сповна,

Хай хліб ніколи не кінчається

І буде мирною весна!

С праздником Орехового Спаса! Пусть жизнь будет наполнена надежными, верными и крепкими, как орех, людьми. Желаю здоровья, радости и душевного равновесия. Пусть сбываются мечты и всегда найдется повод для улыбки.

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С Ореховым Спасом вас! Пусть в доме всегда будут тепло, уют и аромат свежей выпечки с орехами. Желаю вам крепкого здоровья, добрых друзей и мудрости в каждом решении. Пусть все задуманное сбывается, а счастье стучится в дверь каждый день.

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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваша жизнь будет такой же насыщенной и полезной, как спелые орешки. Желаю радости, благополучия и мирного неба над головой. Пусть любовь и тепло близких согревают вас круглый год, а в сердце всегда будет место для добрых дел и улыбок!

С Ореховым Спасом! Пусть Господь оберегает ваш дом от бед и несчастий, а сердце – наполняет светлой верой. Желаю, чтобы жизнь была щедрой на радостные события, как сад и огород – на урожай. Пусть здоровье будет крепким, а настроение – солнечным.

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От всего сердца поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот день принесет вдохновение, уют и сладкий аромат выпечки. Желаю, чтобы родные были рядом, а в доме всегда царила любовь. Пусть судьба преподносит только приятные сюрпризы. И пусть каждый день будет светлым, как утреннее солнце!

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С праздником Орехового Спаса! Пусть в вашем доме всегда будет достаток – в делах, в здоровье, в радости и урожае. Желаю тепла, гармонии и верных друзей. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. И пусть ваша жизнь будет такой же крепкой и сладкой, как свежий спелый орех!

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваши труды будут вознаграждены сторицей, а душа наполнится благодарностью. Желаю, чтобы каждый день приносил что-то хорошее и светлое. Пусть сердце сохраняет тепло, а разум – мудрость.

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С Ореховым Спасом вас! Пусть этот день наполнит дом ароматом свежих пирогов и светлой радостью. Желаю, чтобы жизнь была богата добрыми встречами, а огород и сад – радовали урожаем. Пусть ваши силы приумножаются, а сердце остается молодым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что именно освящают в день Орехового Спаса.

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