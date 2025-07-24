В Украине началось нашествие саранчи: профессор объяснил причины и объяснил, стоит ли паниковать

В Украине продолжается нашествие большой, так называемой египетской саранчи. Оно началось на юге и довольно быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Также этих насекомых уже массово заметили в Виннице и Днепре.

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Специалисты Госпродпотребслужбы призвали аграриев отслеживать развитие саранчовых и в случае их большого скопления проводить химическую обработку полей. А вот ученые, в частности, профессор Роман Новицкий наоборот, не советует применять химию.

Что говорит наука

Кроме уже указанных регионов, саранча может распространиться на землях Полтавской, Кировоградской и других областей. В исключены только север страны и Карпаты – эти насекомые могут появиться и там, но это маловероятно.

По словам доктора биологических наук, заведующего кафедрой Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета Романа Новицкого, это чисто миграционное явление – такие явления редкие, но не являются аномальными.

На этот раз на распространение саранчи повлияла погода и изменение экосистемы в стране. Дело в том, что после уничтожения россиянами Каховского водохранилища экологический баланс на юге значительно изменился. К этому добавилось жаркое и засушливое лето.

А факт, что распространяется саранча именно сейчас, обусловлен антициклоном. Ветровые потоки способны переносить насекомых на сотни километров.

"Но паниковать не стоит. Природные механизмы саморегуляции должны сработать уже в течение ближайших недель. Ситуация естественная и временная. Экосистема стабилизируется сама", – говорит профессор и предостерегает: не следует бороться с саранчой химикатами. Последние уничтожают не только вредителей, но и полезных насекомых, птиц и мелких животных.

Какой саранчу видят украинцы

Его коллега, профессор кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ "Днепровская политехника" Артем Павличенко утверждает, что в Украине нашествие египетской саранчи.

"С Египтом она не имеет ничего общего. У нас на территории Украины выявлено до 20 видов различной саранчи, и фактически та или иная появляется при определенных климатических условиях. То есть они очень чувствительны. И эта, скорее всего, появилась потому, что были комфортные условия", – говорит он.

Специалист подчеркивает, что "в Украине такое нашествие впервые за историю".

Египетская, как и другая саранча, не кусается и не ядовита, поэтому человеку ее бояться не стоит. Хотя ее размеры – от 3 до 10 сантиметров – поражают и могут напугать. Однако для аграриев это одно из самых опасных насекомых.

"Саранча наносит вред сельскохозяйственным посевам и является чрезвычайно опасной. За день они могут проходить десятки метров – это на начальных стадиях. После того, как они увеличиваются, – до 100 метров. А потом – 100, 200, 500 и более метров", – рассказал профессор.

Повреждения урожая от саранчи могут достигать 100%, отметил Артем Павличенко.

Так стоит ли травить саранчу

Артем Павличенко, как и его коллега, скептически относится к применению химии. По словам специалиста, пестициды очень ядовиты для этих насекомых, но на самом деле остановить размножение и нашествие может саранчи может только похолодание. А пестициды вредны не только для саранчи.

"Очень важно использовать эти препараты в рекомендованном количестве, чтобы не накопилась опасная доза в почвах. Насекомые поедают и погибают, для них это яд. Но когда они уже начинают двигаться, их остановить невозможно. Мировой опыт показывает, что бороться с ними чрезвычайно сложно", – рассказал профессор.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам властей саранча массово атаковала поля в пяти областях Украины. Уже уничтожены гектары посевов подсолнечника и злаковых. Насекомые активно размножаются и мигрируют, и в случае отсутствия осадков могут распространиться в центральные регионы, в частности Полтавщины и Кировоградщины.

Кстати, маленькая букашка белокрылка на первый взгляд может показаться невинным созданием, но не обманывайтесь. На самом деле это серьезный вредитель, который питается листьями многих культурных растений. Кроме того экскременты белокрылок являются средой для развития опасного черного грибка. Поэтому как защитить свой сад, не прибегая к едким химикатам, читайте здесь.

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