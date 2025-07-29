На Львовщине зафиксировали саранчу: как она могла попасть и есть ли угроза угодьям

В южных регионах Украины сейчас заметен рост численности саранчи. На Львовщине также зафиксировали единичные случаи появления этого насекомого, которые, вероятно, занесло ветром или вместе с транспортом.

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Об этом рассказал в комментарии Общественному директор Львовского областного эколого-натуралистического центра Игорь Антахович. По его словам, для Херсонщины, Николаевщины и Одесской области саранча – обычный гость, и раз в 10–12 лет там случаются всплески ее численности.

За последнее время такие случаи участились из-за потепления климата и теплые зимы. Саранча переживает зиму в виде яиц, которые откладывает в почву осенью.

Весной из яиц появляются молодые особи, которые растут и размножаются. Из-за теплых зим большее количество яиц выживает, и следующей весной саранчи становится больше.

Вторым фактором активизации саранчи являются военные действия на юге Украины. Там много не обработанных полей с песчаным или торфяным грунтом – идеальной средой для размножения саранчи. Эти территории не обрабатываются, поэтому насекомые спокойно откладывают яйца.

Эксперт объяснил, что саранча – летающее насекомое, которое планирует в воздухе: несколько махов крыльев и ветер подхватывает ее на значительную высоту. Самостоятельно может передвигаться несколько сотен метров, а при попутном ветре – до 20 километров в сутки. В этом году ее уже заметили в Запорожской, Днепропетровской областях и даже на Киевщине – из-за аномально горячего и сухого лета.

Нашествие саранчи в Украине: что происходит и что советуют эксперты

В Украине продолжается нашествие крупной саранчи, которое началось на юге и уже охватило некоторые районы Херсонщины, Запорожья, а также замечено в Виннице и Днепре. Специалисты Госпродпотребслужбы советуют аграриям внимательно следить за развитием саранчовых и, в случае большой численности, проводить химическую обработку полей. Однако ученые, в частности профессор Роман Новицкий, не рекомендуют спешить с применением химикатов.

Новицкий объясняет, что саранча может распространиться еще на Полтавщину, Кировоградщину и другие области, но маловероятно, что она дойдет до севера Украины и Карпат. Эта ситуация — миграционное явление, которое хоть и редкое, но не является аномальным. На распространение повлияли изменения экосистемы после уничтожения Каховского водохранилища и жаркое засушливое лето.

Научный взгляд и развенчание фейков

Научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Тарас Пушкарь в интервью OBOZ.UA объяснил, что саранча, которая вызвала нашествие, является местным перелетным насекомым, а не египетским или экзотическим.

Пушкарь добавил, что благоприятные факторы – повышенная солнечная активность, погодные условия и дополнительные кормовые ресурсы вблизи Каховского водохранилища – способствовали переходу саранчи в стадную фазу. Теперь она массово перелетает и поедает не только дикие растения, но и посевы культурных. Однако насекомые отдают предпочтение естественному корму, такому как камыш.

Он также напомнил, что нашествия саранчи упоминались еще в летописях, в частности в "Повести временных лет" и "Слове о полку Игореве". Массовое нашествие было и в 2004 году, и оно будет продолжаться до тех пор, пока складываются благоприятные условия.

Бизнес на саранче: как украинцы начали зарабатывать

В Запорожье из-за нашествия саранчи местные жители начали продавать ее как живой и сушеный корм для рептилий, рыбалки, а также как белковую добавку — по цене от 9 до 15 гривен за штуку.

Варианты использования саранчи:

Живой корм для ящериц, змей и других рептилий;

Высокобелковая добавка (сушеная и перемолотая в порошок);

Наживка для ловли сома.

Массовое нашествие в Запорожской области охватило более 2900 гектаров, из-за чего там объявили особый режим реагирования.

Что поможет от саранчи

В условиях, когда саранча продолжает уничтожать урожаи, в соцсетях вспомнили о растении, которое она избегает – просо.

Как пишет Наталья Подлесная в Facebook, лучшей защитой не являются инсектициды, которые убивают не только саранчу, но и полезных насекомых и разрушают кормовую базу для птиц, а профилактические посевы проса.

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