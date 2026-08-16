"Будет решать судьбу региона": Туск анонсировал создание в Польше крупнейшей армии в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская армия в скором времени станет крупнейшей в Европе. Ее финансирование будет обеспечиваться за счет быстрого роста экономики государства.

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Об этом Туск заявил во время празднования Дня Вооруженных сил Польши в Гдыне, передает издание WP Wiadomości. Он представил подробный отчет об усилиях правительства по укреплению национальной обороны.

Ссылаясь на историческое наследие Варшавской битвы, Туск представил стратегию, основанную на четырех ключевых принципах безопасности – защищенные границы, союзы, модернизация армии и сильная экономика, одновременно предостерегая от внутренних расколов и безответственной политики.

Глава правительства подчеркнул, что главной целью этих действий является эффективное сдерживание потенциального агрессора.

Модернизация польской армии

"Наша армия вскоре станет крупнейшей в Европе. Мы создаем силу, которая благодаря своей современности и численности будет определять судьбу региона. Весь мир это ценит", – заявил Туск.

Он подчеркнул: Польша вооружается не из-за амбиций политиков, а делает таким образом инвестицию в безопасность.

Премьер обратил внимание на динамичный экономический рост на уровне около 4%, отметив, что польская экономика развивается во много раз быстрее, чем ее западноевропейские аналоги. Это позволяет финансировать рекордные расходы на оборону.

Защита границ

"Сегодня мы с гордостью заявляем всему миру, а прежде всего тем, кто хотел бы незаконно пересечь наши границы: вы не пересечете польскую границу без разрешения государства. Мы вложили в это усилия тысяч военных, сотрудников Пограничной службы и полиции. Миллиарды злотых. Это также усилия польских налогоплательщиков", – сказал глава правительства.

Туск заверил, что восточная граница Польши с Россией и Беларусью неприступна и у ни у кого нет шансов ее пересечь.

Важность альянсов

Еще одним столпом безопасности Польши должны стать прочные международные союзы и правильная внешняя политика.

Туск упомянул, в частности, о проекте "Восточный щит" и инициативе "Baltic Sentry" в Балтийском море, направленной на создание регионального союза со странами Северной Европы, Балтии, Великобританией и Германией.

Премьер-министр также подчеркнул ключевое значение поддержки Киева. "Можно дискутировать о наших польско-украинских отношениях, но никто не может сомневаться, что поддержка Украины в войне с Россией – это наша безопасность. Мы делаем это для себя, ни для кого другого", – заявил он.

Политик добавил, что Польша сыграла ключевую роль в том, чтобы НАТО не разделилось – "чтобы нам не пришлось выбирать между США и Европой, ведь у некоторых были такие идеи".

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы. Он объявил, что на фоне растущей угрозы со стороны России Германия готовится к крупнейшему перевооружению за последние десятилетия.

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