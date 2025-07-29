Нашествие саранчи в Украине: в сети вспомнили о растении, из-за которого вредитель с ужасом избегает поля. Фото

Украина продолжает страдать от нашествия саранчи, которую уже заметили в ряде областей на юге и востоке страны. Стаи насекомых продолжают двигаться дальше, уничтожая урожаи в садах и на полях – фермеры осознают это и бьют тревогу. В связи с этим в сети вспомнили о растении, которое саранча очень не любит – это хорошо известное украинцам просо.

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Об этом в Facebook написала Наталья Подлесная. Она отметила, что лучше всего работает не инсектицид – это вещество убивает всех насекомых, то есть и саранчу, и пчел, а также уничтожает всю кормовую базу для птиц и делает урожаи непригодными для потребления человеком – а профилактические посевы проса.

"Саранча не выносит просяные поля, она обходит их стороной. А если обсаживать просом по периметру поля, то она пролетает мимо них ... наши предки это знали и делали. Для любительских и небольших садов и фермерских хозяйств прекрасно подходит и декоративное просо. Оно украшает и защищает посадки, оно многолетник, красивеет с каждым годом, за ним не надо постоянно ухаживать, только срезать солому весной", – пишет Подлесная.

Автор поста ссылается на исследования американских ученых, в частности Арианны Дж. Сис из Университета штата Аризона.

"Мы не пытаемся выяснить, как искоренить саранчу, потому что она является важной частью экосистемы. Но мы пытаемся показать, что можем сдерживать ее", – говорила ученая.

В другом исследовании отмечалось, что методы управления земельными ресурсами, такие как выпас скота, тоже имеют обратные связи с популяциями саранчи.

Нашествие саранчи в Украине

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжается нашествие крупной, так называемой египетской саранчи. Оно началось на юге и довольно быстро охватило оккупированные части Херсонщины и Запорожья. Также этих насекомых уже заметили в Виннице и Днепре.

Кроме уже указанных регионов, саранча может распространиться на землях Полтавской, Кировоградской и других областей. Специалисты Госпродпотребслужбы призвали аграриев отслеживать развитие саранчовых и в случае их большого скопления проводить химическую обработку полей. А вот ученые, в частности профессор Роман Новицкий, не советуют применять химию.

Научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Тарас Пушкарь в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил, что саранча, которая вызвала нашествие на поля в Украине, не является экзотической для нашей страны. Подобные нашествия случались и раньше, а текущее массовое нашествие произошло вследствие сочетания нескольких благоприятных факторов.

Также мы рассказывали, как украинцы превратили нашествие саранчи в бизнес – начали продавать ее как живой или сушеный корм по цене от 9 до 15 гривен за штуку. Саранчу используют для кормления рептилий, рыбалки и даже как белковую добавку и она уже стала товаром со спросом.

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