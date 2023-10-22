Потепление до 27 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 22 октября

В воскресенье, 22 октября, в Украине ожидается потепление до 27 градусов тепла. Также в некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По Киевщине ночью и утром 22 октября туман, видимость 200-500 м, из-за чего объявлен уровень опасности.

Осадки ожидаются в западных областях местами небольшой, в Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории будет сухо. Но в связи с дождями в указанных регионах также объявлен I уровень опасности, желтый.

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В целом, по Украине будет облачно, но с прояснениями. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +20...+23 градуса, а ночью от +13 до +16. В северных и центральных регионах днем температура ожидается +16…+22 градуса, а ночью – от +5 до +11.

На востоке днем синоптики прогнозируют +15…+20 градусов, ночью будет +6…+12. Самое жаркое в субботу будет на юге – от +24 до +26 градусов, ночью ожидается +13…+15.

В Киеве 22 октября также прогнозируется переменная облачность. Без осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +8…+10 градусов, днем около +20.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мартазинова спрогнозировала, что погода на Новый год в Украине, вероятно, снова будет аномально теплой, без снега и мороза. Осадки возможны только в виде небольшого мокрого снега. Грядущая зима, как и прошла, будет сопровождаться температурными "качелями".

– Синоптики сайта meteo.ua сообщили, что похолодание в Украине, которое ожидается во многих областях в конце текущей семиденки (16-22 октября), не будет окончательным. Практически во всех регионах на следующей неделе (23-29 октября) температура снова повысится.

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