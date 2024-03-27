Потепление до 17 градусов, но с порывами ветра: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 28 марта

В четверг, 28 марта, погода в Украине будет по-настоящему весенней – днем воздух прогреется до 17 градусов с отметкой "плюс". Однако на небе переменная облачность, а в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Также синоптики предупредили о порывах ветра скоростью 15-20 м/с.

Согласно с прогнозом, день пройдет без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем ожидается небольшой, а на Закарпатье умеренный дождь.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с", – говорят синоптики.

Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов с плюсом, на крайнем западе страны – до 9 градусов тепла, а в восточных областях местами температура снизится до 1-3 градусов мороза. Днем по стране будет 12-17 градусов тепла, в Крыму и на юге Одесской области – до +20, а на высокогорье Карпат 5-10 градусов тепла.

В Киевской области день пройдет без осадков. Температура воздуха по области ночью составит 0-5 градусов тепла, днем – 12-17 с отметкой "плюс". В Киеве ночью будет 2-4 градуса тепла, а днем 14-16 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 28 марта, украинцев ждет теплая погода. Воздух днем прогреется до +12...+18 градусов, а после незначительного пятничного похолодания выходные снова порадуют теплом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!