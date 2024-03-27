Еще будет кратковременное похолодание: синоптикиня рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В четверг, 28 марта, украинцев ожидает теплая погода. Воздух днем прогреется до +12...+18 градусов, а после незначительного пятничного похолодания выходные снова порадуют теплом.

Завтрашний день будет ветреным, однако, кроме западных регионов, дожди маловероятны. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

"Четверг будет в Украине теплым! Температура воздуха 28 марта составит +12+18 градусов, в Крыму до +20+22 градусов. Осадки маловероятны в большинстве областей Украины, только в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди", – отметила она.

Кроме того, на 28 марта Диденко прогнозирует сильный юго-восточный ветер, местами – со штормовыми порывами до 15-22 м/с, несколько слабее и умереннее он ожидается на востоке страны.

Что касается погоды в столице, то четверг в Киеве будет солнечным, сухим, ветреным и теплым с температурой днем до +15 градусов. На следующий день, 29 марта, воздух похолодает до +10...+12 градусов, возможен небольшой дождь. Выходные же снова будут сухими и солнечными, с +17+19 в субботу, 30 марта, и +19+22 – в воскресенье, 31 марта.

"В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода, разве что 3-4 апреля придет коротенькое похолодание, потом – снова будет тепло", - заверила Диденко.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какой прогноз погоды в Украине дали синоптики на апрель. Они уверяют, что в течение второго месяца весны ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой, а ночные заморозки уйдут в прошлое.