Посвятил работе с детьми-сиротами: в боях за Украину погиб Герой из Львова

Во время вражеского обстрела погиб украинский защитник Геннадий Мельничук. В 2024 году он стал на защиту Украины и отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны.

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Об этом сообщила Служба по делам детей Львовского городского совета. Вечная память и слава нашему Защитнику!

"Он рос на наших глазах – от институционального учреждения до того момента, когда нашел родителей, которые приняли его как родного", – говорится в сообщении.

Геннадий прошел нелегкий путь, но никогда не потерял веру в доброту и человечность. Он создал собственную семью, стал заботливым отцом для своего сына Маркусика и всю жизнь посвятил работе с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

Геннадий стал примером настоящей преданности не только на фронте, но и в мирной жизни, помогая тем, кто больше всего в этом нуждался. Он навсегда останется в сердцах родных, друзей и всех, кто его знал.

Все детали относительно прощания с Геннадием Мельничуком сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине ушел из жизни водитель минометного взвода, военный из Боярки Киевской области Марк Сухов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 апреля.

Напомним, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 20-летний Сергей Волынец. Жизнь украинского воина оборвалась 27 апреля 2023 года.

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