Ему навсегда будет 28: стало известно о смерти военного из Киевской области Марка Сухова. Фото

В Днепропетровской области ушел из жизни водитель минометного взвода, военный из Боярки Киевской области Марк Сухов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 апреля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Снова болезненная потеря. 16 апреля 2025 года ушел из жизни водитель минометного взвода Марк Сухов в селе Злагода Покровской поселковой громады Синельниковского района Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 31 марта 1997 года, жил в Луганске. Получил специальность повара – после окончания учебы работал преимущественно по специальности. Как внутренне перемещенное лицо проживал в городе Боярка. В скорби осталась семья и несовершеннолетние дети.

"Память о Марке Сухове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Церемония прощания с воином состоится в четверг, 24 апреля. Похоронят Героя на Новом кладбище в Боярке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области простились с защитником Украины, участником действий в зоне АТО/ООС Ростиславом Файзулиным. Жизнь воина оборвалась 31 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!