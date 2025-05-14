Ему навсегда будет 20: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Волынца. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 20-летний Сергей Волынец. Жизнь украинского воина оборвалась 27 апреля 2023 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Юный Герой – на щите... На войне погиб 20-летний Сергей Волынец. Воин стал на защиту Украины в феврале 2023 года, мужественно изъявив желание защищать наш суверенитет. Впрочем, 27 апреля 2023 года трагически погиб во время выполнения боевых задач в Донецкой области", – рассказал Федорук.

Он добавил, что до сих пор защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас его идентифицировали с помощью экспертизы ДНК. Сергей Волынец – с Херсонщины, но был вынужден переехать в Бучу. У Героя остались мама и бабушка.

Церемония прощания состоится в четверг, 15 мая, в Буче. Чин похорона состоится в 12:00 на Аллее Героев по адресу улица Памяти, 1.

Как сообщал OBOZ.UA, во время долгосрочного лечения после полученных ранений умер военный из Белой Церкви Киевской области, ветеран ВСУ Александр Морозов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 мая.

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