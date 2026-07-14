Посттравматический рост в Украине: "Сердце Азовстали" разрабатывает модель поддержки совместно с учеными

Общественная организация "Сердце Азовстали" подписала меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская лига психологической экспертизы". Партнерство направлено на создание и внедрение украинской модели посттравматического роста.

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Речь идет о современном подходе, который помогает людям не только восстанавливаться после травматического опыта, но и обретать новый смысл, внутреннюю опору и возможности для развития.

В рамках сотрудничества стороны будут работать над комплексным научно-исследовательским проектом по разработке и внедрению этой модели в Украине. Привлечение ведущих ученых позволит обеспечить научную основу и качество программ поддержки для военнослужащих, ветеранов, их семей и других целевых групп.

Для "Сердца Азовстали" развитие посттравматического роста является одним из ключевых направлений работы. В организации убеждены, что сочетание практического опыта и научной экспертизы поможет сделать этот подход эффективным инструментом поддержки украинцев, переживших травматический опыт.