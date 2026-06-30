Пострадали преимущественно сосны: на Волыни и в Ровенской области непогода уничтожила более 400 гектаров леса. Фото

Мощный ураган, прошедший вчера, 29 июня, по Украине, повредил более 400 гектаров лесных насаждений в Волынской и Ровенской областях. Наибольшие потери понесли сосновые леса, а лесоводы уже приступили к обследованию пострадавших территорий и готовятся к их восстановлению.

Видео дня

Об этом сообщили в государственном предприятии "Леса Украины". Специалисты объяснили, почему стихия в основном повредила сосновые насаждения

Пострадали леса Волыни

По предварительным данным, на Волыни бурелом повредил около 200 гектаров леса.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Маневичском надлесничестве, где стихия уничтожила примерно 150 гектаров насаждений. Еще более 36 гектаров повреждено в Киверцовском надлесничестве. В других лесничествах области обследование продолжается, поэтому площадь ущерба может уточняться.

В Ровенской области повреждено более 260 гектаров

В Ровенской области больше всего пострадало Сосновское надлесничество, где ураган повалил лес на площади около 170 гектаров.

Еще 70 гектаров повреждено в Клесовском надлесничестве, 22 гектара — в Высоцком. Кроме того, локальные повреждения зафиксированы в Рафаловском надлесничестве.

Почему больше всего пострадали сосны

В "Лесах Украины" пояснили, что стихия в основном повредила сосновые насаждения. Такие деревья более уязвимы к последствиям длительных высоких температур и засушливых условий, из-за чего сильный ветер легче их ломает и вырывает с корнями.

Именно поэтому оперативное обследование и расчистка поврежденных участков имеют критически важное значение, ведь буреломы могут нанести лесам такой же масштабный ущерб, как и крупные пожары.

Лесоводы уже готовятся к восстановительным работам

Специалисты государственного предприятия уже завершают обследование пострадавших территорий и планируют дальнейшие восстановительные работы.

В предприятии напомнили, что только в прошлом году из-за буреломов в Украине пострадало более 3 тысяч гектаров лесов. Все участки, где это позволяло законодательство, были оперативно расчищены и восстановлены.

В настоящее время работы на территориях, пострадавших от урагана, продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 29 июня, на Львов неожиданно обрушился ураган. Сильный ветер сорвал крыши и повалил много деревьев. Кроме того, в результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!