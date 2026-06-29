Львов неожиданно накрыло ураганом: ветер сорвал крыши и повалил много деревьев. Видео

В понедельник, 29 июня, на Львов обрушился резкий и мощный ураган с грозой, который привёл к масштабным разрушениям в городе. После периода сильной жары погода резко ухудшилась, а шквальный ветер начал валить деревья и повреждать инфраструктуру.

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Город оказался под воздействием стихии, которая парализовала часть улиц и транспортных маршрутов. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, а также соответствующие кадры публикуются в соцсетях.

Стихия началась внезапно и сопровождалась сильными порывами ветра, грозой и местами градом. Одним из первых серьезных последствий стала сорванная крыша здания Шевченковской районной администрации. Кроме того, в здании повреждены окна, что подтвердил городской голова.

Последствия урагана быстро распространились по всему городу. В различных районах зафиксировано массовое падение деревьев, в частности на улицах Коперника и Ефремова.

Некоторые деревья упали прямо на транспорт – возле парка Ивана Франко дерево повредило троллейбус. Также возле церкви Святого Юра дерево упало на контактную сеть, что привело к её обрыву.

Серьезные перебои возникли и в работе электротранспорта. В частности, зафиксированы обрывы контактной сети на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Черновола – Липинского, на перекрестке Степана Бандеры – Коперника, а также возле остановки "Соборная" на улице Ивана Франко. На улице Липинского временно отключали напряжение, а на перекрестке Варшавской и Туннельной упал светофор.

Кроме того, в результате удара молнии была госпитализирована 6-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.

Мэр призвал жителей быть максимально осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды. Он подчеркнул, что не стоит укрываться под деревьями или приближаться к оборванным электропроводам и поврежденным конструкциям.

"Прошу всех быть максимально осторожными. Не прячьтесь под деревьями, не приближайтесь к оборванным проводам и поврежденным конструкциям", – отметил Андрей Садовый.

В частности, во Львовской области зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. По данным главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, на данный момент без электричества остаются 76 населенных пунктов, из них 18 – полностью и 58 – частично.

Для восстановления электроснабжения привлечены 35 бригад "Львовоблэнерго", в работах задействованы 150 сотрудников и 52 единицы техники. Энергетики работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 29 июня, в ближайший час ожидается резкий "разворот" погоды. На территории части регионов пройдут грозы и шквалы, местами с градом. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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