"После войны мечтал поехать в Прагу": в боях в Донецкой области погиб 34-летний защитник с Волыни. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Луцка Станислав Ходаковский. В ряды украинской армии он вступил в конце прошлого года, мечтал после войны поехать в Чехию.

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Жизнь 34-летнего защитника оборвалась 15 сентября в Покровском районе Донецкой области. О потере сообщили в Луцком городском совете.

Что известно о Герое

"Снова печальная весть пришла в нашу громаду. На щите в Луцк возвращается защитник Украины Станислав Ходаковский", – отметили в горсовете.

Станислав Ходаковский родился 26 июня 1992 года в Луцке. После школы учился в Луцком национальном техническом университете.

Станислав работал в различных сферах. И именно на работе он встретил свою возлюбленную Татьяну, на которой женился 10 лет назад.

В декабре 2025 года Станислав встал на защиту Украины.

Жена защитника рассказала, что он очень любил Луцк, говорил, что это лучший город на земле. Увлекался футболом. Умел остроумно шутить.

"У него было прекрасное чувство юмора, он был очень добрым. Всегда откликался на просьбы и отдавал всё до последнего. Очень хотел, чтобы война закончилась и он смог вернуться домой. После войны мечтал поехать в Прагу. Когда-то он работал в Чехии и хотел снова посетить этот город", – вспоминает Татьяна.

Станислав Ходаковский погиб 15 сентября 2026 года вблизи населённого пункта Боково Покровского района Донецкой области – до последнего вздоха выполняя боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме жены, дома Героя ждали родители.

Как сообщал OBOZ.UA , в Донецкой области погиб 23-летний спецназовец "Альфы" с Прикарпатья. Жизнь Романа Бабия оборвалась 15 сентября в Донецкой области. Ему было всего 23 года.

Также стало известно, что в Донецкой области погиб младший лейтенант Михаил Луць из Нетишина. Сердце воина остановилось 10 сентября на Донбассе.

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