Мужественно выполнял свой воинский долг: в Донецкой области погиб младший лейтенант Михаил Луц из Нетишина. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими оккупантами теряет своих лучших сыновей. Недавно на фронте в Донецкой области погиб 40-летний воин, младший лейтенант Михаил Луц. Герой проживал в Шепетовском районе Хмельницкой области.

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Михаил Луц погиб 10 сентября этого года. Печальную новость о его гибели сообщили Нетишинский горсовет и университет "Острожская академия", где мужчина учился.

Что говорят о воине

"Еще один черный день для нашей громады. Еще одна болезненная утрата, которую принесла война. С невыразимой скорбью сообщаем: 10 сентября 2026 года в Донецкой области погиб 40-летний житель нашей громады, младший лейтенант Михаил Луц. Воин мужественно выполнял свой воинский долг, оставаясь верным воинской присяге, украинскому народу и своей Родине", – отметили в городском совете Нетишина.

Михаил Луц погиб при выполнении боевого задания, уточнили в университете "Острожская академия" (мужчина обучался по специальности "Документоведение и информационная деятельность" и в 2008 году получил соответствующий диплом).

Коллектив OBOZ.UA выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и сослуживцам воина. Вечная память и вечная честь Герою!

Другие Герои страны

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Вячеслав Олийник. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения также скончался военнослужащий из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

А в Днепропетровской области 9 сентября остановилось сердце военнослужащего из села Калита Киевской области Евгения Стельмаха. Воин до конца оставался верным присяге и народу Украины.

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