После теплых выходных в Украину придет снег и мороз: синоптик предупредила о существенных изменениях погоды в Украине

Последняя декада ноября принесет существенное ухудшение погоды в Украине. Уже со среды, 20 ноября, ожидается перестройка синоптических процессов, что принесет ощутимое похолодание и снег. Дневные и ночные температуры будут все больше приближаться к отметке 0 градусов, погода станет действительно некомфортной.

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Однако о первом дыхании зимы говорить рано, ведь в дальнейшем возможны погодные сюрпризы, в том числе и потепление. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на выходные в Украине порадует, но дальше ситуация коренным образом изменится

К сожалению, в Украину идет похолодание, однако до среды, 20 ноября, а также в ближайшие выходные, 16-17 ноября, можно ожидать достаточно комфортной погоды для этого времени года, пояснила синоптик. "В выходные дни и в первые дни следующей недели температура у нас будет немного выше, чем та, которая есть сейчас. Будет преобладать погода без осадков, мы ожидаем даже солнечные прояснения. Так что выходные будут относительно спокойными и относительно комфортными, как для ноября".

В эти дни ночная температура может колебаться от +4 до -2 градусов, дневная на уровне +3…+9 градусов, "в воскресенье воздух на территории Украины может прогреться даже до +11 градусов". При этом осадков не прогнозируется. "Только в ближайшую ночь, на 16 ноября, на востоке и юго-востоке Украины, а в понедельник также в западных областях возможен небольшой дождь, лишь местами с мокрым снегом".

Со среды в Украину придут морозы до -6 градусов

Со среды, 20 ноября, синоптики предполагают существенную перестройку синоптических процессов. "Будет преобладать поле пониженного давления, которое обеспечит поступление атмосферных фронтов – достаточно активных, с осадками. Поэтому последняя декада ноября приготовила нам более влажную, более динамичную погоду с осадками разной фазы и разной интенсивности", – рассказала Наталья Птуха.

Итак, с 20 ноября начнется похолодание. 21-23 ноября ожидается наиболее ощутимое понижение температуры – "и днем, и в ночные часы температура будет от +3 до -3 градусов, в западных областях вообще -1… -6 градусов мороза", – предупредила синоптик. Тем не менее, на юго-востоке будет оставаться относительно теплая погода, +1…+7 градусов в дневные часы.

Что дальше? 23-25 ноября похолодание может нарастать. В тех регионах, где были ночные морозы, они останутся, в то же время "на юге и на востоке ночь уже будет морозной, до 0...-6 градусов". Днем в большинстве регионов Украины также будет достаточно прохладно, 0…+6 градусов. В то же время синоптик подчеркнула, что прогноз на эти даты следует уточнять, ведь "эти значения ориентировочные и будут корректироваться с приближением этих дат".

Снег будет накрывать Украину постепенно

Вечером 20 ноября в Украину поступит атмосферный фронт, первым его встретят западные и северные области. Поэтому там ожидается дождь с переходом в мокрый снег, однако на остальной территории осадков не ожидается. В то же время 21-23 ноября мокрый снег и дождь могут прийти на всю территорию Украины.

В следующее воскресенье, 24 ноября, в восточных и северо-восточных областях, днем и на Закарпатье, а 25 ноября в западных областях ожидается небольшой мокрый снег. Остальная территория страны будет оставаться без осадков, сообщила Наталья Птуха.

Она добавила: будет ли в Украине снежный покров, будет зависеть от атмосферных фронтов, их траектории и, прежде всего, от температур в те или иные дни. "Мы видим, что мороз еще не сильный, иногда могут быть и плюсовые значения. Поэтому более конкретно, где и какой фазы будут осадки, сможем сказать поближе к этим датам", – пояснила синоптик.

Карпаты станут центром зимы в Украине

Если снег на большей части территории пока остается открытым вопросом, то в Карпатах он будет наверняка. Ведь в горах температура будет ниже, -1...-6 градусов ночью и -4...+2 градуса днем. "До 19 ноября там практически без осадков, а 20 ноября мы ожидаем в Карпатах снег. Итак, Карпаты станут центром настоящей зимней погоды", – сообщила Наталья Птуха.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на неделю

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на период до 20 ноября. Судя по нему, уже через несколько дней в стране ожидается существенное похолодание.

В субботу, 16 ноября, на всей территории Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха днем будет достигать отметки +8 градусов, а ночью будет пересекать нулевую отметку. В большинстве регионов Украины ожидаются небольшие ночные заморозки.

В воскресенье, 17 ноября, может произойти незначительное потепление. Воздух прогреется на 1-2 градуса больше по сравнению с предыдущим днем. Температурный максимум в этот день +10…+11 градусов ожидается на западе, юге и в центральных регионах Украины. Осадков не прогнозируется.

В понедельник, 18 ноября, на западе страны и в Крыму возможны небольшие дожди. Температура на всей территории Украины снизится до +5…+7 градусов днем и до 0…+2 градуса ночью. На крайнем западе возможны ночные морозы до -4 градусов.

Во вторник, 19 ноября, дожди полностью прекратятся на западе и юге, но начнутся на востоке. При этом средняя дневная температура будет держаться почти на одном уровне на всей территории страны и составит +5…+7 градусов. Ночные температуры будут приближаться к 0 градусов, однако пересечь нулевую отметку могут только на западе и в центре.

В среду, 20 ноября, Гидрометцентр прогнозирует существенное ухудшение погоды, похолодание и мокрый снег на западе и ряде центральных регионов Украины. Здесь дневные температуры упадут до +2 градусов, ночные будут держаться около 0 градусов. В то же время на юге воздух днем может прогреваться до +13 градусов, на востоке – до +7…+10 градусов.