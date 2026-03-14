Порошенко передал дроны, квадроциклы, Старлинки и другую технику в 19 подразделений Сил обороны

Петр Порошенко передал партию дронов и техники в 19 подразделений Сил обороны, которые несут службу на всей линии боевого соприкосновения от Сумщины до Херсонщины.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Четыре года назад на этой площадке собирались добровольцы. Люди, которые в первый день полномасштабного российского вторжения без раздумий взяли в руки оружие. Именно так в нашем прозрачном офисе сформировался 206-й батальон ТрО, выходцами из которого являются не только командиры подразделений, но и командующий целого рода войск", – напомнил пятый Президент о событиях зимы 2022 года.

"Когда российские войска отступили от столицы, а батальон отправили на другие направления, эта парковка превратилась в логистический хаб, где мы собирали, комплектовали и передавали технику. Несмотря на незаконные и антиконституционные санкции, которые пытались заблокировать нашу работу, мы не остановились", – отмечает Порошенко.

На этот раз военным передали 150 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне, 50 комплексов "Блискавка", квадроциклы, 57 комплектов Starlink, детекторы дронов "Аспирин", генераторы, зарядные станции, 176 шин для пикапов, электронику, а также 10 стирально-душевых комплексов.

"Сегодня мы передаем 10 стирально-душевых комплексов, а это означает, что уже 329 наших комплексов работают в войске. Всего в составе Вооруженных Сил Украины насчитывается около тысячи мобильных бань. Если прибегнуть к несложным расчетам, то получается, что каждый третий комплекс поставлен в войска ОО "Справа Громад" и Фондом Порошенко, который финансируется исключительно за наши с Мариной собственные средства. Неплохой результат", – констатирует пятый Президент.

"Был искренне рад видеть сегодня столько родных лиц: моего племянника Романа, нашего Александра Погребиского, автора "Феєрії Мандрів" Игоря Захаренко и каждого и каждую из присутствующих. Мы работаем ради Вооруженных Сил Украины, чтобы обеспечить их всем необходимым для отражения вражеского наступления", – пишет Порошенко.

