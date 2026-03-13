Объединить усилия внутри и усилить дипломатический фронт: Порошенко сказал, что должна делать Украина в условиях войны на Ближнем Востоке

Переговоры о мире зашли в тупик, а ситуация на Ближнем Востоке развивается в пользу Путина считает Петр Порошенко. Для укрепления позиций Украины надо объединить усилия внутри и усилить дипломатический фронт 1 сказал пятый президент на съезде партии "Европейская Солидарность".

"Посмотрите, как быстро растаяли разговоры о мире. События, которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке, катастрофические для мира и очень опасные для Украины. И, к сожалению, выгодны для путина", 2 считает Порошенко.

"Первая выгода для путина 3 это то, что внимание Соединенных Штатов, стран-членов НАТО и стран Персидского Залива с концентрации давления на Россию для прекращения войны отвлеклось на войну очень опасную, очень вредную, которая потянула за собой перераспределение рынка вооружения. Ракеты воздушной обороны, дальнобойные ракеты, деньги сегодня устремились туда. И это выгода для путина", 4 констатирует Петр Порошенко.

"Вторая позиция 5 цены на нефть с 60 до 110 долларов за баррель. Наш прогноз, что если цены будут держаться полгода, путин получит дополнительно 300 миллиардов долларов. Все, что было заморожено как российские активы в феврале 2022 года, он себе компенсирует за полгода. И это все пойдет на войну с нами", 6 предостерегает лидер партии.

"И поэтому роль дипломатии, роль НАТО и координация должна быть на совершенно другом уровне. Наша цель и наш интерес 7 как можно скорее остановить войну в Заливе, объединиться и направить все усилия, чтобы достичь мира", 8 говорит Порошенко.

"Как достичь мира? Первое 9 нам нужно внутреннее единство в стране. Коалиция национального единства, когда в том числе и при нашем участии будут приниматься судьбоносные для Украины решения. Вторая позиция 10 страна находится в глубоком парламентском кризисе. Мы в парламенте это очень четко видим, потому что "слуги" не могут проголосовать ни за один закон", 11 констатирует Порошенко.

"Итак, что делать сейчас? Внутреннее единство. Мы готовы, чтобы представители нашей политической силы и нашей фракции вошли в переговорную команду. Первый шаг сделан, потому что мы бы никогда не вошли в переговорную команду, которая возглавляется Ермаком. Мы считаем, что действующая переговорная команда дает надежды на наше возможное пребывание в этом процессе", 12 сказал Порошенко.

"Главный аргумент, который должен услышать путин 13 это Вооруженные Силы Украины. Это дальнобойное оружие. Это противовоздушное оружие. Это средства противодействия технической разведке и РЭБ. И это цена, которую должен заплатить путин за каждый день продолжения войны", 14 говорит пятый Президент.

"Вторая позиция 15 это санкции, которые позволят перерезать российский экспорт. Что для этого нужно? Прекратить войну на Ближнем Востоке. Добиться, чтобы приостановление санкций против российского теневого флота было временным. Снизить цену на нефть. И перерезать путинскую возможность финансировать свою войну. Это абсолютно реально", 16 считает Порошенко.

"Мы впервые приняли решение как фракция проголосовать за министра обороны. Для того, чтобы мы получили четкие заверения, что наша политическая сила будет привлечена к укреплению обороноспособности государства. Пока что мы держим слово, и они держат слово. Посмотрим, как будет дальше. Это яркий пример того, что мы 17 за единство, за правительство национального единства и за мир", 18 сказал Порошенко.

"Мы стоим на позициях интересов Украины. Наша цель 19 объединить общество, объединить все здоровые политические силы в единую команду. Потому что единство является абсолютно необходимым условием нашей будущей победы", 20 считает Петр Порошенко.